Von wegen Whiteboard: Warum Schulen im Kreis Augsburg wieder auf Tafeln setzen

Vor einem Jahrzehnt galten die digitalen Tafeln als der Weg in die Zukunft. Doch inzwischen sind die ersten schon aussortiert. Und wurden nicht überall ersetzt.

Wenn es um die Ausstattung mit Glasfaserleitungen, W-Lan oder digitalen Geräten in den Klassenzimmern geht, dann ist der Landkreis Augsburg zumeist vorne dran im Vergleich zu anderen Regionen in Bayern. Doch wer früher anschafft als andere, für den wird auch schon eher wieder ein Ersatz nötig. Ein Beispiel: Die Tafeln in den Klassenzimmern. Vor rund zehn Jahren waren die ersten Whiteboards ein enormer Schritt in Richtung Einsatz neuer Medien. Später jedoch wollten einige Schulen stattdessen die grünen Tafeln zurück - und haben sie auch bekommen. So sieht es heute in den Klassenzimmern aus.

Distanzunterricht im Frühjahr 2020: Auch wenn der eine oder die andere damals noch dachte, es handle sich nur um wenige Tage oder Wochen: Der Landkreis hat seine 15 Schulen an allen 18 Standorten bereits bis April jenes Jahres mit Glasfaserleitungen ausgestattet, die Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde erlauben. Was hinzukommt: Seit 2017 können die Schulen alle mit dem Programmpaket M365 von Microsoft arbeiten, darunter vor allem mit dem Videotool MS Teams. "Da haben sich unsere Schulen nicht besonders schwer getan, in den Distanzunterricht zu wechseln", berichtete der zuständige Bereichsleiter im Landratsamt, Thomas Schubaur, jetzt im Beirat für Digitalisierung des Landkreises.

Beim Thema Glasfaser ist der Landkreis in der Region an der Spitze

Was noch nicht vollständig umgesetzt ist, ist allerdings die Verfügbarkeit von W-Lan in allen Klassenzimmern. Während etwa im Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf und in den Beruflichen Schulen in Neusäß schon beim Neubau an das mobile Internet gedacht wurde, muss das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen auf seinen Neubau warten und das Justus-von-Liebig-Gymnasium bis nach der Sanierung, bis alle Klassenzimmer mit W-Lan versorgt sind.

Grüne Tafeln wie eh und je: Auch die haben heute noch ihre Berechtigung an den Schulen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa (Symbolbild)

Dennoch eines ist sicher: Bei der digitalen Ausstattung ist der Landkreis in der Region ganz vorne dabei. Das belegt auch eine anonyme Umfrage bei den Systembetreuern der 16 Gymnasien in der Stadt und im Landkreis Augsburg, die der Berater für digitale Bildung des Ministerialbeautragten für die Gymnasien in Schwaben, Christian Schmied, durchgeführt hat: Von den elf Gymnasien, die auf die Umfrage geantwortet hatten, haben fünf ihren Weg ins Internet per Glasfaser angegeben, vier wurden noch über Kupferleitungen versorgt und zwei über Kabel. Auch wenn die Umfrage anonym war: Kupfer oder Kabel - diese Antworten können nicht aus dem Landkreis stammen.

Viele Whiteboards bedeutet eine Menge an unterschiedlicher Software

Trotz der guten Ausstattung: Auch traditionelle Unterrichtsmittel haben weiter ihre Berechtigung. Eines hatte der Landkreis bei der Erstausstattung 2013 nämlich nicht bedacht: Jedes Whiteboard hat seine eigene Software und verlangt den Lehrkräften viel Kompetenz in der Bedienung ab - weshalb sie oft nur als einfache Tafeln benutzt wurden. Zudem werden sie recht schnell alt und müssen ausgetauscht werden. Bis zum nächsten Jahr erhalten alle Landkreisschulen ihre zweite Generation moderner Medientechnik. Die Schulen dürfen dabei bestimmen, was am besten zu ihnen passt. Meist sind das Beamer und Dokumentenkameras.

Und tatsächlich: Ein Wunsch war auch, dass die grünen Tafeln im Klassenzimmer bleiben, heißt es aus dem Landratsamt. Ihre Vorteile liegen für Schulleiter Jürgen Seipt-Wunderwald von der Realschule Zusmarshausen auf der Hand: Keine komplizierte Software, bessere Umweltverträglichkeit und bessere Lesbarkeit der weißen Schrift auf dunklem Grün auch für jene Kinder, die nicht so gut sehen.