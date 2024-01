Vor der Einschulung werden Kinder zentral im Gesundheitsamt untersucht

Plus Bayern hat die Schuleingangsuntersuchung reformiert. Im Landkreis findet der Termin zwar im Landratsamt in Augsburg statt. Aber das hat nicht nur Nachteile für die Eltern.

Diese Nachricht mag für viele Eltern zunächst unerfreulich sein: Die Schuleingangsuntersuchung der künftigen ABC-Schützen aus dem Landkreis findet nicht mehr vor Ort im Kindergarten statt, sondern zentral im Landratsamt in Augsburg. Das hat den Nachteil, dass die Eltern mit ihrem Kind in die Prinzregentenstraße 4 fahren müssen. Aber es hat auch einige Vorteile, wie das Gesundheitsamt erläutert. Außerdem wurde die ganze Untersuchung reformiert.

Die Reform, die zunächst als Pilotprojekt in einigen Landkreisen startete, wird nun bayernweit umgesetzt. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilt, unterscheidet sich das neue Gesundheits- und Entwicklungsscreening im Kindergartenalter (GESiK) zwar nicht sehr von der bisherigen Untersuchung. Damit aber Defizite und Förderbedarf früher erkannt werden kann, wird die Untersuchung künftig nicht mehr nur im letzten Kindergartenjahr, sondern bereits ab einem Alter von etwa vier Jahren durchgeführt. Denn nach neuesten Erkenntnissen beginnt dann das optimale Zeitfenster zwischen vier und fünf Jahren für eine frühzeitige Förderung, so das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).