Wächst in Zukunft Hirse statt Mais im Augsburger Land?

Der Klimawandel wirkt sich weltweit auf vielerlei Lebensbereiche aus – so auch im Landkreis Augsburg. Die Landwirtschaft ist ein Sektor, der sich an das veränderte Klima anpassen muss. Sind die weiten Maisanbauflächen im Landkreis in einigen Jahrzehnten Vergangenheit? Ein Ersatz für bekannte Ackerpflanzen könnten die sogenannten „Future Crops“ sein. Das sind neue Kulturarten, die zum Beispiel mit Trockenheit gut umgehen können.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis