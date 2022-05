Wahl geplatzt: Der Kreisbrandrat muss seinen Posten abgeben

Plus Die Wiederwahl ist geplatzt, die Amtszeit läuft aus: So geht es jetzt mit Alfred Zinsmeister und den Feuerwehren im Landkreis Augsburg weiter.

Normalerweise, so berichten Teilnehmer, seien die halbjährlichen Treffen des Landrats mit den Spitzen seiner Feuerwehren im Landratsamt eine ganze entspannte Angelegenheit. Bei Häppchen aus der Kantine tauschen der Landkreischef und die Angehörigen der Kreisfeuerwehrinspektion sich aus. Am Montagabend war die Gemütslage dem Vernehmen nach weniger entspannt.