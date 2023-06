Waldbesitzer aus dem Landkreis besuchen das "Katastrophengebiet Frankenwald"

Die Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg-Nord besuchte den Frankenwald, der auf einer Fläche von rund 7500 Fußballfeldern dem Borkenkäfer zum Opfer fiel.

Borkenkäfer und ein extrem trockener Sommer haben dem Frankenwald extrem zugesetzt - das wird bei einer Exkursion der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Augsburg-Nord schnell klar. Ziel war der Naturpark Frankenwald bei Tettau im Landkreis Kronach, der bis vor Kurzem mit 59 Prozent Waldanteil, der waldreichste Landkreis Bayerns war. Doch diese Fläche ist deutlich geschrumpft. Allein in den letzten drei bis vier Jahren fielen in diesem Landkreis rund 5000 Hektar - das entspricht der Fläche von rund 7500 Fußballfeldern - dem Borkenkäfer zum Opfer.

Erste Warnungen von Forstleuten gab es bereits 2018

Deshalb empfing Abteilungsleiter und Forstrat Andreas Sommerer von der bayerischen Forstverwaltung, die von FBG-Geschäftsstellenleiter Hans -Jürgen Hofbaur angeführten Besucher aus dem Augsburger Land. Und zwar an einer Stelle, an der auf einer Fläche von 200 Hektar noch vor drei Jahren ein zusammenhängender dunkler Fichtenwald stand, jetzt aber eine kahle Fläche, nur Wurzelstöcke und vertrocknetes Gras, Unkraut und eine verschont gebliebene Tanne. So ein Schadensbild hatte noch keiner der Waldbauern der FBG geahnt oder gesehen. Andreas Sommerer bemerkte die tiefe Betroffenheit der Besucher und gab einen Überblick über den Verlauf der Katastrophe.

Der Borkenkäfer 1 / 6 Zurück Vorwärts Größe des Buchdruckers: 4-5,5 mm Größe des Kupferstechers: 1,6-3 mm

Natürliche Feinde: Erz- und Schlupfwespen, Ameisenbuntkäfer, Jagdkäfer, Spechte und Pilze. Die Wirkung ist bei starkem Auftreten des Borkenkäfers nicht ausreichend.

Überwintern: Entweder in der Rinde oder im Boden. Auf mehrtägigen starken Frost reagieren nur junge Larven empfindlich.

Ausschwärmen: Ab 16,5ºC und einer Tageslänge von 14 Stunden schwärmt der Borkenkäfer bei guter Witterung aus seinem Winterquartier.

Brut: Die Entwicklungsdauer vom Ei bis zum Ausschwärmen der Jungkäfer ist stark temperaturabhängig und erstreckt sich über sechs bis zehn Wochen. Im Jahr werden mehrere Brutzyklen durchlaufen.

Borkenkäfer-Monitoring: Unter www.borkenkaefer.org gibt es einen Überblick über die aktuelle Borkenkäfer-Situation in Bayern. (kama)

Die ersten Warnungen von Forstleuten gab es bereits 2018, wo in einigen Gebieten erste Käfernester auftraten. Da aber der Frankenwald aus vielen Tälern besteht, sind hier auch viele Steillagen vorhanden, was das Entfernen der kranken Bäume erschwerte. Auch gab es Unterschiede zwischen den Besitzern der Waldgrundstücke, denn während in den 20.000 Hektar Staatsbesitzes sofort gehandelt wurde, dauerte es bei den 40.000 Hektar Privat- und den 3.000 Hektar Körperschaftsbesitz etwas länger. Fehlende Erntemaschinen, trotz Auflage eines Förder Programmes, und Personalmangel auch durch Corona führten dazu, dass sich die Schädlinge immer mehr ausbreiten konnten. Auch fehlende Niederschläge im Sommer führten 2021 zur Explosion und man konnte regelrecht beobachten, wie Baum für Baum dem Borkenkäfer zum Opfer fiel. Sommerer erzählte von Begebenheiten, wo man am Stamm regelrecht die vernichtende Arbeit des Schädlings hören konnte und die Besitzer ansehen mussten, wie ihr Eigentum vernichtet wurde.

Unmengen an Schadholz im Frankenwald

Da man im "Katastrophengebiet Frankenwald" regelrecht überrollt wurde, griffen die Verantwortlichen sogar zu unüblichen Mitteln. So fielen allein im Amtsbezirk Kronach seit 2018 Unmengen an Schadholz an, die die Sägeindustrie zum Teil nicht mehr aufnehmen konnte. Sogar einst wertvolles Stammholz musste durch den Hacker gelassen und zu Bergen im Gelände aufgehäuft werden und das seien jetzt die „Pyramiden von Tettau“, meinte Sommerer scherzhaft. Man wollte mit dieser Maßnahme die Käfer in den Hackschnitzeln durch die einsetzende Vergärung abtöten. „So etwas möchte ich nicht mehr sehen, vor allem nicht in meinem eigenen Wald“, deshalb werde er in Zukunft seine Bäume regelmäßig, wenn nötig auch jeden Tag kontrollieren und rechtzeitig einschreiten, so ein Waldbesitzer aus dem Augsburger Land. Und genau dieses wollten wir mit unserem Besuch im Frankenwald erreichen, war das Schlusswort von FBG – Augsburg-Nord Geschäftsführer Hans-Jürgen Hofbaur.

