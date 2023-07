Landkreis Augsburg

26.07.2023

War der Fugger-Express besser als die Züge von Go-Ahead?

Plus War früher bei der Bahn alles besser? Eine Qualitäts-Rangliste der Bayerischen Eisenbahngesellschaft liefert neue Fakten zu dieser alten Theorie.

Von Christoph Frey

Man kennt dieses Phänomen: In der guten, alten Zeit war alles besser: Der Sommer angenehm verregnet, im Freibad lärmten keine Lümmel am Beckenrand und der Zug kam pünktlich. Auch der Fugger-Express der Bahn, in dem sich lange Jahre die Pendler aus dem Augsburger Land zwängten, erscheint angesichts der Probleme des Nachfolge-Unternehmens Go Ahead mittlerweile manchem in milderem Licht. Doch wie war es wirklich?

Einen gewissen Aufschluss darüber geben Qualitäts-Ranglisten der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Sie überwacht und organisiert den regionalen Bahnverkehr Bayerns und hat eben erst ein Ranking zur Service-Qualität herausgegeben. Darin werden zum Beispiel Sauberkeit und Funktionsfähigkeit der Fahrzeuge und die Fahrgastinformation bewertet oder die Abwicklung von Beschwerden.

