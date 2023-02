Warnschuss oder Grund zur Freude: Was das Zwischenzeugnis bedeutet

Für die Nachhilfelehrer beginnt jetzt die heiße Phase. Wer mit den Noten auf dem Zwischenzeugnis unzufrieden ist, kann bis zum Schuljahresende noch einiges herausholen.

Jetzt ist Halbzeit in den Klassenzimmern im Augsburger Land. Bevor sich die Schüler in die Faschingsferien stürzen, wird es aber noch einmal ernst: Am heutigen Freitag bekommen sie ihre Halbjahresinformationen. Das Zwischenzeugnis dokumentiert, wie das erste Schulhalbjahr gelaufen ist. Schwarz auf weiß sagen die Noten, in welche Richtung es für die Schüler geht. Das bekommen auch die Nachhilfeschulen zu spüren. Hier herrscht bereits Hochbetrieb.

Echte Überraschungen sind beim Blick auf das Zwischenzeugnis aber eher selten. Das bestätigt der Leiter der Realschule Zusmarshausen, Jürgen Seipt-Wunderwald. Hier bekommen die Schüler ihre Notenübersichten immer kurz vor den Elternsprechtagen mit nach Hause. Auch die Testergebnisse werden zum Unterschreiben mit heimgenommen, damit die Eltern informiert sind. Wackelige Fälle werden von den Lehrern in Zeugniskonferenzen besprochen. Es kommt vor, dass ihnen empfohlen wird, in die Mittelschule zu wechseln. Das geschehe aber selten, erklärt der Realschulleiter. "Wir wollen, dass die Schüler bei uns bleiben. Sie sollen sich anstrengen." Es gebe schulinterne Förderangebote, die sie dafür nutzen können.

Bis zu den Weihnachtsferien kämpfen viele noch ohne Unterstützung

Die Leiterin des Studienkreises Gersthofen, Barbara Engel-Volkmann, hat beobachtet, dass die meisten Schüler bis zu den Weihnachtsferien selbst versuchen, ihre Noten zu verbessern. Wenn sie es bis dahin nicht aus dem dramatischen Bereich schaffen, kommen sie zum Studienkreis. Bis in den Februar nehmen die Anfragen zu. Im Frühjahr melden sich dann Abiturienten, die vor allem nach Nachhilfe in Mathe fragen. Es ist also eine arbeitsreiche Zeit für die Nachhilfelehrer, die allesamt qualifizierte Lehrer seien, wie die Leiterin des Studienkreises Gersthofen erklärt. Noch seien genug im Team, aber es sei schwierig, neue Lehrer zu finden, die neben ihrem Beruf noch Nachhilfe geben.

Auch Grundschüler kommen jetzt vermehrt in die Nachhilfeschule, oftmals mit Problemen bei der Rechtschreibung oder beim Leseverständnis, berichtet die Leiterin des Studienkreises. Es seien vor allem diejenigen, die während der Zeit der Schulschließungen in der Corona-Pandemie eingeschult wurden und die versucht haben, im Homeschooling Lesen und Schreiben zu lernen, während ihre Eltern selbst arbeiten mussten. In der dritten Klasse bekommen die Kinder nun den Druck zu spüren, der mit dem Übertrittsjahr in der vierten Klasse noch wachsen wird. Diese Kinder kämen teilweise mit offiziell diagnostizierter Lese-Rechtschreib-Schwäche in die Nachhilfe, obwohl manche nach einiger Übung sehr wohl Lesen und Schreiben können, wie andere Kinder auch. Eine Schülerin habe beispielsweise nach einer Weile die Note 2 in einem Aufsatz bekommen, erzählt die Leiterin des Studienkreises Gersthofen.

Jeder Schüler lernt anders: Der eine nimmt die Inhalte am besten visuell auf, der andere muss alles aufschreiben und der Dritte hört sich am besten alles an. Kopfhörer, TV-Bildschirme oder Spielekonsolen haben auf dem Schreibtisch nichts verloren. Lieber eine Weile konzentriert lernen und dann eine Pause einlegen, bevor es mit dem nächsten Thema weitergeht, rät Barbara Engel-Volkmann. Die Schüler sollen rechtzeitig die Alarmglocke läuten und bei Eltern und Lehrern um Hilfe bitten. Also nicht erst, wenn eine Fünf im Zeugnis steht. Viele Kinder würden sich das leider gar nicht trauen, sagt sie. Dabei lautet das Motto: je früher, desto besser. Eine Vier bedeutet, dass Grundsubstanz vorhanden ist. Die Lücken müssten eben geschlossen werden. Man könne das Niveau halten oder verbessern. "Mit einer Fünf ist es schwieriger, da müssen die Kinder dann schon öfter in die Nachhilfe kommen", so die Leiterin des Studienkreises.

Eltern sollen bei schlechten Noten nicht schimpfen

Eltern sollten auf keinen Fall schimpfen oder die Schüler in einer anderen Form demotivieren, wenn das Zwischenzeugnis nicht so gut aussieht. Das sagt die Stellvertretende Landesvorsitzende des Bayerischen Elternverbandes, Henrike Paede. Stattdessen müssten die Eltern ihren Schützling fragen, warum es mit dem Lernen nicht klappt, wie man ihm helfen kann und ihn in die Suche nach einer Lösung mit einbeziehen. Henrike Paede würde die Noten bis in die mittleren Jahrgangsstufen am liebsten ganz abschaffen.

"Fragen Sie mal einen Kinderarzt, welchen Stress Noten bei Kindern und in den Familien auslösen kann", sagt sie. Stattdessen schlägt sie Entwicklungsgespräche vor. Macht ein Schüler nur noch zehn Fehler im Diktat und nicht mehr 30, dann sei das ein Fortschritt, der sich in einer Note kaum niederschlage. Es dürfe kein Zweifel über den Leistungsstand herrschen, jedoch seien ermutigende Gespräche motivierender als Noten, findet sie.