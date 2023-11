Landkreis Augsburg

Warum Apotheken für die Menschen im Augsburger Land wichtig sind

Plus Die Apotheke in Adelsried zieht nach Welden. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Gerade für ältere Kunden sind weitere Wege eine Herausforderung.

Von Jonathan Lyne

Wenn Apotheker Robert Görgey-Fidler in diesen Tagen mit seinen Kunden spricht, ist er auch eine Art Seelsorger. „Die Älteren haben wirklich Angst“, sagt der Inhaber der Anna Apotheke in Adelsried. „Die versuche ich ihnen zu nehmen.“ Das funktioniere allerdings nicht immer.

Seit knapp zehn Jahren führt Görgey-Fidler die Apotheke in Adelsried, es ist die einzige im Ort. Im Sommer zieht er nach Welden um. Ein Nachfolger ist aktuell noch nicht in Sicht. Es kann also gut sein, dass die Gemeinde dann keine Apotheke mehr im Ort hat. Was bedeutet das für die Menschen? Und wie sieht es in anderen Gemeinden im Landkreis Augsburg aus?

