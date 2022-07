Warum auch Obstgärten zum Flächenverbrauch zählen

Beton statt Natur: Wer den Verbrauch von Flächen im Augsburger Land unter diesem Gesichtspunkt diskutiert, liege falsch, sagt die SPD. Man müsse schon genauer hinschauen.

Der Verbrauch von Flächen im Augsburger Land ist deutlich höher als der Einwohnerzuwachs. Darauf hat der Grünen-Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer hingewiesen und erntet nun Widerspruch von der SPD-Kreistagsfraktion. Sie hält Deisenhofers Kritik am Flächenverbrauch im Augsburger Land für teilweise nicht zutreffend.

So seien die statistischen Grundlagen nicht gut für die Beurteilung, wie die Situation vor Ort im Landkreis und den einzelnen Kommunen ist. Die in öffentlichen Statistiken wiedergegebenen Zahlen zum Flächenverbrauch seien bei Weitem nicht identisch mit der wirklich problematischen Flächenversiegelung, schreiben SPD-Fraktionschef Harald Güller und der SPD-Kreisrat Bernhard Walter aus Altenmünster in einer Pressemitteilung.

Es soll möglichst wenig versiegelt werden

Für die SPD-Kreistagsfraktion sei völlig unstrittig, dass eine zusätzliche Flächennutzung für Verkehr, Wohnbauten und insbesondere für Gewerbe und Handel sowie dessen Parkplätze mit möglichst wenig Versiegelung auskommen müsse. Doch dafür müsse man genauer hinschauen und diskutieren als bisher.

Die SPD-Kreistagsfraktion hatte bereits im Oktober 2020 den Antrag gestellt, aussagekräftigere Daten für die Nutzung von Flächen für alle weiteren Entscheidungen zu bekommen. Aus der inzwischen vorliegenden Antwort des Staatsministeriums für Finanzen und Heimat an den Landkreis geht hervor, dass die statistisch erfasste Siedlungs- und Verkehrsflächen einen hohen Anteil unbebauter Flächen umfassen, insbesondere auch solche Flächen, die zum Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft durch Baumaßnahmen bereitgestellt sind. Wörtlich heißt es: "Die Siedlungs- und Verkehrsfläche, die als Grundlage für die Berechnung des Flächenverbrauchs herangezogen wird, ist nicht mit versiegelter Fläche, Überbauung, Betonierung und Asphaltierung gleichzusetzen. Sie beinhaltet in nicht unerheblichem Maß Erholungs- und Grünflächen."

Nachverdichtung lässt Siedlungsfläche statistisch nicht wachsen

"Baumaßnahmen der Nachverdichtung im Innenbereich bedeuten zwar eine zusätzliche Versiegelung, haben jedoch keine Auswirkung auf die statistisch erfasste Siedlungsfläche. Ernsthafte Zweifel habe ich, ob, wie festzustellen, Pferdeweiden oder mit Obstbäumen bepflanzte Gebiete 'Hinter den Gärten' in Angerdörfern dann auch noch zur Siedlungsfläche gehören sollen", so Kreisrat Bernhard Walter.

Die Antwort auf den SPD-Antrag macht deutlich, so einfach ist es oft auch nicht, wie es dargestellt wird. Der Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Harald Güller meint dazu: "Wichtig ist es, die nötigen politischen Entscheidungen auf Basis von differenzierten Daten zu treffen, die dann eine umfassende, realitätsbezogene politische Weichenstellung ermöglicht. Klar sei aber auch: Die Zeit für einstöckige große Bebauungen mit riesigen Parkplätzen im Landkreis müsse vorbei sein." Hier sind sich Rot und Grün im Landkreis Augsburg dann wieder einig. (AZ/cf)