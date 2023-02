Warum der Landkreis eine Steuer zahlt, die noch nicht nötig ist

Plus Seit Jahren arbeitet die Verwaltung an der Umstellung auf eine erweiterte Umsatzsteuer. Deren verpflichtender Start ist nochmals verschoben. Doch da macht das Landratsamt nicht mehr mit.

Manchmal fühlt sich Schulleiter Günter Manhardt jetzt, als wäre er Steuerfachmann und nicht in einer staatlichen Lehranstalt tätig. "Ob Sicherheitskonzept oder Gesundheitsschutz, klar, als Chef einer staatlichen Einrichtung ist man für vieles zuständig", gibt er zu. Doch eine Neuerung im Umsatzsteuergesetz hat zunächst für viel zusätzliches Kopfzerbrechen gesorgt und die Verwaltung der Schule stark beschäftigt. Denn zunächst sah es so aus, als müsste nun jede verkaufte Bratwurst auf einem Schulfest auf ihre Steuerpflichtigkeit geprüft werden. Schließlich sprang zumindest bei den staatlichen Schulen das Landratsamt ein und übernahm es, die Auslegung des neuen Umsatzsteuerparagrafen zu prüfen. Doch das hat wiederum für den Steuerzahler einen hohen Preis.