Landkreis Augsburg

Warum die Fahrplan-Auskunft des AVV nicht immer funktioniert

Nutzer des AVV beschweren sich über ungenaue Auskünfte in der Fahrplan-App. Das liege gar nicht am AVV, sagt die Geschäftsführerin.

Plus Auch wenn der Bus nicht kommt, ist das in der Fahrplan-App nicht immer erkennbar. Einige Pendler haben eine pragmatische Lösung gefunden.

Von Jana Tallevi

Nahverkehrskunde Sepp Rabas ist sauer. Mehrmals im Monat ist er mit den Bussen des AVV von und nach Gersthofen unterwegs. Wie am Montag in der vergangenen Woche. Da hat er nachmittags gegen halb vier Uhr auf die Linie 306 gewartet. Gekommen ist der Bus überhaupt nicht, und das nicht zum ersten Mal in dem Monat, so Rabas gegenüber unserer Redaktion. Was ihn an der Sache am meisten ärgert: Informationen, ob und wann ein Bus in Richtung Augsburg kommt, habe er überhaupt nicht erhalten. Er ist nicht der einzige AVV-Kunde, der so etwas erlebt.

Um sich eine passende Verbindung zu suchen, dafür bietet der AVV mehrere Möglichkeiten. Die älteste ist der Aushang an der Haltestelle selbst. Den gibt es noch. Doch ob ein Bus auch wirklich kommt, ist dort freilich nicht zu sehen. Dann gibt es die Möglichkeit, sich über den Fahrplan im Internet auf der Homepage des AVV unter avv-augsburg.de zu informieren. Wer unterwegs ist, kann zudem die Fahrplan-App des AVV auf seinem Smartphone nutzen. Den Verweis auf Internet oder App bekam Sepp Rabas auch, als er an besagtem Tag im Kundencenter des AVV anrief.

