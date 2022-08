Warum dieser Rekordsommer weniger Strom bringt

Plus Bei großer Hitze arbeiten Solaranlagen schlechter, und Wasserkraftwerke müssen mit weniger Wasser auskommen. Die Lage der erneuerbaren Stromquellen in der Region.

Temperatur-Rekorde und wenig Regen: Dieser Sommer war bislang nicht der beste für die Stromerzeugung aus regenerativen Quellen. Bei großer Hitze erzeugen Solarmodule weniger Strom, und wenig Wasser infolge der anhaltenden Trockenheit bremst die Wasserkraft. Ein Vergleich zeigt: Im vergangenen Sommer wurde im Kreis Augsburg im Verhältnis zum Verbrauch mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen als in diesem Sommer, der vielen als Beleg für den fortschreitenden Klimawandel gilt. Gräbt der am Ende dem grünen Strom bei uns das Wasser ab?