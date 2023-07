Warum ein Spaziergang im Wald aktuell gefährlich sein kann

Plus Unwetter haben in der vergangenen Woche im Landkreis Augsburg auch im Wald viel Schaden angerichtet. Diese Gebiete sind besonders stark betroffen.

Noch hat Hubert Droste keinen genauen Überblick über die Schäden, die Unwetter in den vergangenen Tagen im Wald im Augsburger Land angerichtet haben. Was der Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten Zusmarshausen aber schon sagen kann: Die Schäden sind teilweise dramatisch.

Droste ist zuständig für den Staatswald, der ein Drittel des Waldes im Landkreis Augsburg abdeckt. Die größten Schäden habe es im Norden gegeben, vor allem im Weisinger Forst bei Altenmünster, berichtet der Forstbetriebsleiter. Auch der Scheppacher und Streitheimer Forst seien betroffen. Im Raum Biburg seien die Schäden nicht ganz so groß. Die Stauden im Süden seien vergleichsweise glimpflich davongekommen.