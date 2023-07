Warum für den Bahnausbau 430 Aktenordner auf Reisen gehen müssen

Plus Welche Trasse wählt die Bahn für den Ausbau der Strecke zwischen Ulm und Augsburg? Die Entscheidungsfindung geht bald in die heiße Phase.

Größtes Infrastrukturprojekt Schwabens, Milliardenvorhaben, Monstertrasse: Der geplante Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg war schon für etliche Superlative gut. Jetzt wird er auch noch zum bürokratischen Kraftakt. Denn um den Bestimmungen des Raumordnungsverfahrens zu genügen, müssen in den kommenden Wochen sage und schreibe 430 Aktenordner durch die Landschaft gefahren werden. Klingt kurios, ist aber todernst – weil: Der kommende Herbst wird entscheidend für die Trassenfindung.

Vier Varianten stehen zur Auswahl, die auch in Kombination ausgewählt werden können. Entscheidend für die Wahl sind rund 30 Kriterien, die Vertreter von Kommunen, Bürgerinitiativen und Verbänden in einem Katalog verabschiedet haben. Dabei geht es um Dinge wie Kosten, Lärmschutz, bauliche Fragen oder Geschwindigkeit. Offen ist aber noch, wie diese einzelnen Faktoren gewichtet werden. Zählen die Kosten mehr als der Landverbrauch, ist die Bauzeit wichtiger als die Belange der Jagd?