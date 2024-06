Landkreis Augsburg

Warum gibt es immer noch keine Telematik auf der A8?

An wenigen Stellen an der A8 wird die Geschwindigkeit bereits bei Bedarf angepasst. Moderne Telematik-Anlagen können hingegen deutlich flexibler auf den Verkehr reagieren.

Plus Eigentlich sollte der Verkehr auf der viel befahrenen A8 längst durch Technik gesteuert werden. Doch die moderne Telematik lässt weiter auf sich warten. Woran liegt das?

Von Philipp Kinne

Theoretisch sollten sie längst da sein, die modernen Telematik-Anlagen an der Autobahn. Über LED-Anzeigen soll dabei der Verkehr gesteuert werden. Bei Starkregen, Stau oder Unfällen springt die Tafel automatisch auf ein angepasstes Tempolimit. Bei wenig Verkehr darf ohne Limit Gas geben werden. Soweit die Theorie. Und in der Praxis? Tatsächlich gibt es bislang nur wenige LED-Tafeln am Straßenrand, die weitaus weniger intelligent sind als eigentlich versprochen. Woran liegt das?

Telematik auf der A8 zwischen München und Augsburg ist seit Jahren Thema

Es ist nun rund fünf Jahre her, dass der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) erklärte, dass die Anlagen nicht nur zwischen München und Augsburg, sondern auch zwischen Augsburg und der baden-württembergischen Landesgrenze installiert werden sollen. Damals hieß es, das situativ angepasste und auf Schilderbrücken angepasste Tempolimit werde von Autofahrern viel eher akzeptiert als ein starres Tempolimit. In den Jahren danach haperte es allerdings an der Umsetzung.

