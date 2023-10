Landkreis Augsburg

Warum im Landkreis Augsburg weniger Wohnungen gebaut werden

Plus Gestiegene Kosten, lange Genehmigungszeiten und Zurückhaltung bei den Kunden belasten die Bautätigkeit. Ein Bauunternehmer zieht deshalb jetzt eine Konsequenz.

Von Jana Tallevi

Wer hier einmal wohnt, wird es schön haben. Mitten in Leitershofen, zwischen Garten- und Augsburger Straße, wird eine exklusive Wohnanlage mit 34 Einheiten entstehen, mit der in dieser Woche mit einem offiziellen Spatenstich begonnen wurde. Zum zweiten Mal in den vergangenen Jahren wird der Gersthofer Bauträger Infrabau in der fast benachbarten Stadt Stadtbergen aktiv, erst vor Kurzem hat der die Anlage „Am Anger“ mit 55 Wohnungen umgesetzt. Im heutigen Umfeld ist das fast schon eine Seltenheit, obwohl Wohnungen auch im Landkreis Augsburg dringend gesucht werden.

Nicht nur gestiegene Bau- und Energiekosten belasten den Wohnungsmarkt und lassen die Preise für Käufer steigen. Bauträger und -unternehmer berichten von einer weiteren Schwierigkeit. Es geht um lange Genehmigungszeiten. Von denen spricht auch der Geschäftsführer von Infrabau, Wolfgang Wagner, beim Spatenstich zu einem neuen Projekt in Leitershofen. Dort sollen an der Gartenstraße 34 Wohnungen entstehen. Die Vorgeschichte beginnt schon vor vier Jahren, als die Firma am 30. September 2019 den Kaufvertrag für das Grundstück unterschrieben hat. Bis zum Sommer 2023 hat es dann gedauert, bis die endgültige Genehmigung vorlag. Jetzt hofft Wolfgang Wagner, dass die drei Gebäude Anfang 2026 bezogen werden können.

