Warum im Landkreis nicht mehr günstiger Wohnraum entsteht

2022 sind acht neue Wohnungen in den Bestand der Wohnungsbaugesellschaft hinzugekommen. Der Bedarf ist viel größer. Nun könnten die Mieten teilweise steigen.

Wohnraum zu einem günstigen Mietpreis bereitzustellen, das ist das Ziel der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Augsburg (WBL) und das hat Landrat Martin Sailer bei der Vorstellung des jüngsten Geschäftsberichts am Montag im Kreisausschuss nochmals betont. Aber wie kann das gelingen in einer Zeit der Kostensteigerung im Allgemeinen und im Besonderen beim Ankauf von bebaubaren Grundstücken? Weiterhin mit individuellen Lösungen im konventionellen Wohnungsbau, ist der Geschäftsführer der WBL, Josef Hartmann überzeugt. Acht neue Wohneinheiten hatte die WBL im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr so in den Bestand nehmen können.

Insgesamt rund 5000 Wohnungen, davon knapp ein Drittel im geförderten Wohnungsbau, verwaltet die WBL. Diese Wohnungen sind für Mieten ab 6,50 Euro pro Quadratmeter für Mieterinnen und Mieter mit Wohnberechtigungsschein zu haben. Aber auch bei den rund 3700 Wohnungen, die nicht mehr staatlich gefördert werden, fühle man sich „den Mietern verpflichtet“, so Landrat Sailer. Doch in diesem Bereich könnten die Mieten demnächst „moderat“ steigen, kündigte Sailer, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der WBL ist, an. Denn auf dem freien Markt seien Wohnungen viel teurer, Kostensteigerungen spüre jedoch auch die WBL.

Um mehr bauen zu können, benötigt die WBL günstiges Bauland

Einige Kreisräte würden es gerne sehen, wenn die WBL jedes Jahr mehr neue Wohnungen auf den Markt bringen könnte. „Was würden Sie sich denn von uns wünschen, damit das klappt?“, fragte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Silvia Dassler, deshalb. So richtig konnte Josef Hartmann darauf nicht antworten. Denn selbst bei der grundlegenden Voraussetzung zum kostenbewussten Bauen, der Bereitstellung von günstigem Bauland, können die Kommunen nur begrenzt eingreifen. An anderen Schrauben können sie überhaupt nicht drehen.

Josef Hartmann gab ein Beispiel: das neue Heizungsgesetz. Bei 5000 Wohnungen im Bestand gebe es regelmäßig Heizungen zu erneuern. Bislang habe man da einfach „einen Satz neue Gasheizungen“ gekauft. Jetzt wüssten selbst Experten nicht, was sie der WBL empfehlen sollten. Wärmepumpen, so wisse er inzwischen, seien für den Bestandswohnungsbau bislang nicht ausgereift. Deshalb werde im Moment überlegt, beim Heizungstausch eine Wärmpumpe, verknüpft mit einer erneuerten Gasheizung für Spitzenlasten und im besten Fall auch noch mit einer Fotovoltaikanlage, zu arbeiten. „Doch das sind dann praktisch die dreifachen Investitionskosten“, so der Geschäftsführer.

Nahwärmenetze müssen aus „grüner Energie“ gespeist werden

Dasselbe gelte für Fernwärme- oder Nahwärmekonzepte. „Die helfen eigentlich nur, wenn sie aus grüner Energie gespeist werden“, so Hartmann. Denn auch wenn das Heizungsgesetz aktuell nur für Neubauten gelte, wolle man für die Zukunft alles richtig machen. Im Neubau der WBL, der in diesem Jahr in der Taubentalstraße in Schwabmünchen fertiggestellt wurde, habe man sich trotz aller Diskussionen aber noch für eine Gasheizung entschieden – ein Umstand, der Kreisrätin Gabriele Olbrich-Krakowitzer (ödp) fast schon schockierte.

Andere im Gremium genannte Vorschläge, etwa das Überbauen von Parkplätzen mit Wohnbauten oder das stark standardisierte Bauen und Modernisieren, hält Hartmann ebenfalls für im Landkreis Augsburg nicht für zielführend. Das gelte auch für die Augsburger Stadtteile, in denen die WBL noch Wohnungen unterhält, das sind hauptsächlich Göggingen, Haunstetten und Inningen. Gerade bei standardisierten Wohnungen erinnerte er an das Bauen auf der grünen Wiese von den 50er bis zu den 80er-Jahren. Das sei heute keine gute Lösung und auch nicht passend, wenn es um Nachverdichtung gehe, sagte er.

Greiner: Hohe Standards Kosten viel, bringen aber wenig

Als weiteren Hemmschuh in der Bautätigkeit sprach Kreisrat Richard Greiner (CSU) immer höhere Standards bei den Bauauflagen an. „Damit der energetische Standard um 0,3 Prozent verbessert werden kann, steigen die Baukosten gleichzeitig um neun Prozent. Da müssen Aufwand und Ertrag wieder ins Lot kommen.“ Dennoch sieht Josef Hartmann auch Zeichen, die Hoffnung machen. Seiner Einschätzung nach werden vor allem die Baulandpreise in absehbarer Zeit sinken, weil die Nachfrage vonseiten der Bauträger stark nachlassen werde.

Und überhaupt: „Wir sind die Einzigen, die überhaupt noch bauen.“ Neben den acht neuen Wohneinheiten 2022 seien gleichzeitig knapp 160 Wohnungen modernisiert worden. In diesem Jahr sind bereits 24 Wohnungen in Schwabmünchen fertiggestellt worden, 59 weitere, unter anderem in Langweid, befinden sich im Bau, weitere Planungen gibt es unter anderem für Schwabmünchen und Westheim. Mieterinnen und Mieter schätzen das Angebot: Jeden Monat werden durchschnittlich nur fünf bis sieben Wohnungen neu vergeben. Die Wartelisten sind viel länger.