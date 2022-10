Warum wollen Sie Kreisbrandrat werden? Die zwei Kandidaten im Interview

Plus Friedhelm Bechtel und Thomas Reichel kandidieren für das Amt des Kreisbrandrats im Augsburger Land. Im Interview verraten sie ihre Stärken und Schwächen und benennen ihre Ziele.

Wie sind Sie zur Feuerwehr gekommen, was haben Sie zuvor gemacht?



Friedhelm Bechtel: 1988 habe ich einen umfangreichen Einstellungstest erfolgreich bestanden und wurde 1989 als Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr Augsburg eingestellt. Ich bin gelernter Schreiner und durfte beim Goldenen Saal des Rathauses Augsburg mitarbeiten.