Was bedeutet das mögliche Ende des AVV für den Landkreis?

Auf ein großes ist die Ankündigung des Augsburger Landrats Martin Sailer gestoßen, als Aufsichtsratsvorsitzender des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds die Fusion mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) in den nächsten 15 Monaten vorbereiten zu wollen. Das könnte die letzte große Aufgabe der heutigen Geschäftsführerin des AVV, Linda Kisabaka, werden. Doch was würde es für die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg als direkte Nachbarn der Großstadt Augsburg bedeuten, wenn es in der Region keinen eigenen Verkehrsverbund mehr geben würde?

Zunächst einmal würden die einzelnen Landkreise auch in Zukunft bestimmen, wie in ihrer Region der Nahverkehr gestaltet sein soll, macht der Augsburger Landrat Martin Sailer gegenüber unserer Redaktion klar. „Es ist nicht so, dass da plötzlich jemand aus München sagt, wann hier gefahren wird und wann nicht“, sagt er. Er macht aber auch klar: Der im Landkreis Augsburg bereits eingeschlagene Weg der neuen Fahrtenaufteilung in Hauptlinien sowie Linien, die zu Schulzeiten bedient werden und einem Verkehr, der über das Rufsystem Aktivvo organisiert wird, wird deshalb nicht rückgängig gemacht.

Das System des Aktivvo soll weiter ausgebaut werden

Seit rund einem Jahr läuft ein erster Versuch mit dem Aktivvo im Holzwinkel und angrenzenden Regionen: Per Telefon oder App kann ein Kleinbus an eine von mehr als 300 „Haltestellen“ gerufen werden. An diesen Punkten hält der Bus nur, wenn er angefordert wird, einen regelmäßigen Fahrplan gibt es nicht mehr. Das bedeutet auch: Kundinnen und Kunden müssen sich umstellen. Sie werden nur im öffentlichen Nahverkehr befördert, wenn sie selbst zuvor aktiv werden. Im Laufe dieses Jahres soll das System auch im Lankreis-Süden immer besser funktionieren, als Nächstes kommt die Region von Meitingen bis zur Landkreisgrenze hinter Nordendorf hinzu. Diese Entscheidung, die der Kreisausschuss erst vor wenigen Wochen getroffen hat, bleibt auch in einem möglichen, großen MVV so. Weil der jeweilige Landkreis auch für die Bestellung und Kosten der Fahrten zuständig ist, sei mehr nicht finanzierbar, so der Tenor im Kreisausschuss.

Besser werden könnte hingegen eine Situation, wie sie im Moment im südlichen Landkreis zu finden ist: Seit rund einem Jahr gibt es keinen Schulbusverkehr mehr rund ums Schulzentrum Schwabmünchen. Seitdem fahren dort reguläre Linien und seit ebenso vielen Monaten reißen die Beschwerden nicht ab: Busse kommen verspätet oder gar nicht, Kinder werden an den Haltestellen einfach stehen gelassen, wenn die Busse voll sind oder an Haltestellen nicht angehalten, weil das Fahrpersonal sich nicht auskennt. Einen Riesenärger hatte es im vergangenen Sommer um die Ausschreibung der Linien gegeben: Busunternehmen, die nicht zum Zuge kamen, hatten gegen den Ausgang der Ausschreibung geklagt. Dasselbe passierte nochmals bei der darauf erfolgten Notausschreibung.

Rund ums Schulzentrum Schwabmünchen gibt es weiter Ärger mit den Bussen

Und so war bis zum September 2023 nicht klar, ob der Busverkehr zum Schulstart überhaupt klappen konnte. Die Firma, die schließlich einsprang, hatte nur wenige Tage Zeit, sich auf die Situation einzustellen. Vor diesem Hintergrund seien die anfänglichen Reibungsverluste verständlich gewesen, so Landrat Martin Sailer vor einigen Monaten bei einem runden Tisch mit Pendlern und Pendlerinnen aus dem südlichen Landkreis. Dass die Situation bis jetzt nicht völlig im Griff ist, sei jedoch unbefriedigend. Nun erhoffen sich die Gesellschafter, mit dem großen MVV im Rücken ganz andere Busunternehmen ansprechen zu können, die sich dann endlich auch für den Verkehr im Großraum Augsburg interessieren.

Vielleicht war es auch dieser Hintergrund, der den Bildungsausschuss im Landkreis kurz vor den Sommerferien dazu bewogen hat, eine ähnliche Umstrukturierung beim Schulzentrum Zusmarshausen nicht weiterzuverfolgen; dort wird es auch in Zukunft bei einer An- und Abfahrt durch Schulbusse bleiben. Das gilt ebenso für die sonderpädagogischen Förderzentren des Landkreises in Königsbrunn, Dinkelscherben und Gersthofen, dorthin fahren weiter Schulbusse. Hingegen gibt es schon erste Überlegungen, wie ein zukünftiger Bahnhof in Zusmarshausen per Bus angebunden werden könnte.

Demnächst fahren ältere Busse auf den AVV-Linien

MVV oder AVV: Fahrgäste müssen sich in Zukunft auf geringeren Komfort einstellen, auch das haben der Kreisausschuss im Landkreis Augsburg und der Kreistag Aichach-Friedberg bereits für die Zukunft beschlossen. So ändern sich die Voraussetzungen in den Ausschreibungen: Demnächst darf ein Busunternehmen mehr Fahrzeuge einsetzen, die schon einige Jahre alt sind und nicht jeder Bus muss im einheitlichen AVV-Design (oder MVV-Design) herumfahren. Auch kleinere Busse dürfen demnächst auf einzelnen Linien eingesetzt werden.