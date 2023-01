Was bedeutet es für Schüler, wenn Unterricht nicht stattfindet?

Seit Beginn des Schuljahres ist an den Grundschulen für jede Klasse eine Wochenstunde gestrichen. Kann das auf Dauer gut gehen? Ein Blick in den Kreis Augsburg.

Die Unruhe und Verunsicherung war groß in den Schulfamilien der Grund- und Mittelschulen zu Beginn des Schuljahres 2022/23: Erst im letzten Moment konnte die Versorgung jeder Klasse mit einer Klassenlehrerin oder einem Klassenlehrer gesichert werden. Weil zu wenig Lehrkräfte zur Verfügung stehen, blieb es jedoch bei der Kürzung des Unterrichts um eine Schulstunde für jede Klasse im Grundschulbereich. Wie schaffen das die Schulen nun fast vier Monate später?

Ob Fischach oder Steppach: Wie überall im Landkreis kommen Grundschülerinnen und Grundschüler in diesem Schuljahr jede Woche an einem Tag eine Stunde früher nach Hause als sonst üblich. In jeder Klasse ist der Unterricht gekürzt worden – und das bleibt auch weiterhin so, bestätigt der fachliche Leiter des Schulamts für den Landkreis Augsburg, Thomas Adleff. "Dabei sind wir bewusst nicht schon wieder an die musischen Fächer herangegangen, sondern haben die flexible Förderung um eine Wochenstunde gekürzt", erläutert er.

Bildungswissenschaftler sehen einen Rückgang der Kenntnisse in Deutsch und Mathematik

Aber kann das gut gehen? In der flexiblen Förderung geht es darum, Lernrückstände einzelner Kinder aufzuholen oder auch alle Kinder einer Klasse auf einem bestimmten Gebiet zu fördern. Erst im Dezember haben Bildungswissenschaftler in Berlin in einem wissenschaftlichen Gutachten für die Kultusministerkonferenz Ergebnisse zusammengefasst, denen zufolge die Kenntnisse von Viertklässlern in Deutsch und Mathematik nachgelassen haben, die Kinder aber auch über weniger soziale Kompetenzen verfügen.

Gerade für junge Grundschüler ist es wichtig, mit derselben Lehrkraft möglichst viel zu lernen. Foto: Marcel Kusch, dpa (Symbolbild)

Sicherlich sei das Ergebnis noch von der Corona-Pandemie geprägt gewesen, sagt Adleff. Gerade die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachkunde seien im Stundenplan weiterhin gut vertreten. Er ist sich des Spannungsfelds zwischen der Notwendigkeit von qualitativem Unterricht und Förderangeboten bewusst, erlebe aber gleichzeitig spürbare Schülerzuwächse. Hinzu kommen, wie in anderen Bereichen auch, Schwierigkeiten in der Personalversorgung. Was bleibe, sei für jede Schule nach einer "flexiblen und möglichst passgenauen Lösung" zu suchen.

Studierende springen in der flexiblen Förderung ein

An der Grundschule in Steppach versucht Schulleiterin Brigitte Endres, mit Lehramtsstudierenden möglichst viel aufzufangen. "Die unterstützen uns wirklich", spricht sie einen Vorteil der Nähe zur Universität an. Gerade die individuelle Förderung von Kindern könne so noch gut gelingen. Doch bis zum Beginn der Weihnachtsferien sei noch ein zweites Problem hinzugekommen: wiederkehrende Krankheitswellen. "Das Schwierigste ist die Vertretungssituation", sagt sie.

Das sieht auch ihre Kollegin Elisabeth Kick von der Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach so. In einer Woche Anfang Dezember seien bis zu 15 Kolleginnen und Kollegen krankheitsbedingt ausgefallen. Zu spüren würden das vor allem die jüngsten Schülerinnen und Schüler bekommen: "Für die ist es einfach schlecht, wenn sie jede Stunde eine andere Lehrkraft vor sich stehen haben", sagt die Pädagogin.

Kinder erreichen die Mindestanforderungen nicht mehr

Eine Folge der fehlenden individuellen Förderung: Schon jetzt gehe die Schere im Leistungsstand der Kinder und Jugendlichen immer weiter auseinander. "Wir haben Kinder, die aus dem M-Zweig zurück in die Regelklassen der Mittelschule wechseln oder welche die Mindestanforderungen nicht erreichen. Und da ist jedes Kind eines zu viel." Das sieht auch Thomas Adleff so. In jedem Fall dürften Unterrichtseinbußen immer nur eine vorübergehende Maßnahme sein.