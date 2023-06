Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

Blühflächen: Was Bienen gefällt, hält mancher Bürger für unschönes Unkraut

Plus Viele Privatleute, aber auch Gemeinden wollen insektenfreundliche Blühflächen gestalten. Damit das gelingt, bietet der Landkreis Augsburg den Bauhöfen Unterstützung an.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Recht launig berichtet Benedikt Weidner den Landkreis-Bürgermeistern von Anrufen aus der Bürgerschaft, die die gärtnerischen Fähigkeiten von Gemeindemitarbeitern zum Thema haben. "Wie schneiden die denn die Hecke?", werde der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt da erbost gefragt. Andererseits werde manchmal die sorgsam und bienenfreundlich gestaltete Blühfläche kurzerhand von übereifrigen Bürgern abrasiert, weil sie für Unkraut gehalten wird.

Unterstützung für die Kommunen boten nun Fachberater Weidner und sein Kollege bei der Regierung von Schwaben, der Blühpakt-Berater Thomas Stahl, den Bürgermeistern bei ihrer Dienstbesprechung im Landratsamt an. Sie würden ein- oder zweimal im Jahr Schulungen für das Bauhof-Personal in den Kommunen abhalten, "damit jeder weiß, wie und wann er mähen soll und wie Hecken so zugeschnitten werden, dass sie nachhaltig und wertvoll sind", so Weidner. Dann werden Hecken zu "lebenden Zäunen" und zum wertvollen Lebensraum für Tiere.

