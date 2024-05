Landkreis Augsburg

Was Digitalisierung mit Vertrauen in den Staat zu tun hat

Der Landkreis will seinen Bürgerinnen und Bürgern bei immer mehr Dienstleistungen auch digital offen stehen. Doch es wird noch dauern, bis es auch so weit ist.

Plus Wer sein Auto online zulassen will, gerät schnell an Grenzen. Dabei können digitale Behördengänge Bürger und Personal leicht entlasten. Wann es im Landkreis endlich so weit ist.

Von Jana Tallevi

Wie weit kommen Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Augsburg bereits mit digitalisierten Vorgängen im Behördenverkehr? Nicht immer ist der Weg schon bereitet. Aufgeben musste jetzt Carola Winter aus einem Gessertshauser Ortsteil, als sie versucht hat, ihr neues Auto zuzulassen. Nach drei Stunden hatte sie genug, auch ihr Sohn kam nach mehreren Versuchen nicht weiter. Der Landkreis will hier besser werden und hat eine eigene Stabsstelle Digitalisierung eingerichtet. Deren Chef wäre es am liebsten, seine Arbeit wäre überhaupt nicht nötig. Doch so weit ist es noch lange nicht.

Carola Winter arbeitet jeden Tag mehrere Stunden am Computer, der Umgang und die Funktionsweisen sind ihr vertraut. Doch dass sie ihr neues Auto bislang nicht zulassen konnte, nervt sie. Zu kompliziert seien die Abfragen. "Diese Form der Anmeldung ist dermaßen komplex, dass womöglich nur der Programmierer es auf diese Art schafft, seinen Wagen anzumelden. Ein normaler Mensch – geschweige denn ein Rentner – sicher nicht", schreibt sie unserer Redaktion. Ein Skandal für Menschen, die auf dem Land wohnen und dringend auf ihr Auto angewiesen sind, findet sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

