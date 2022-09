Was es am Tag des offenen Denkmals im Landkreis zu sehen gibt

Auf Spurensuche im Landkreis Augsburg: An diesem Sonntag bieten sich gleich mehrere Gelegenheiten, hinter sonst verschlossene Türen zu schauen.

Unter dem Motto "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz" findet am Sonntag, 11. September, der Tag des offenen Denkmals statt. Es geht darum, sich auf Spurensuche zu begeben und dabei auch die Geschichte des Denkmals selbst in den Fokus zu rücken. Im Landkreis Augsburg können an diesem Tag mehrere Gebäude und geschichtsträchtige Orte besichtigt werden.

Diese Gebäude sind beim Tag des offenen Denkmals geöffnet

Dietkirch, Alte Schule (Kirchplatz 4) Das Haus diente vielen Schülern als Lernort, bevor es zum Jugend- und Pfarrzentrum wurde. 2013 wurde entschieden, dass hier ein Gemeinschaftszentrum für die Pfarrei entstehen sollte. Zwei Jahre wurde saniert. Nur für die Führung mit Josef Trometer um 10.30 Uhr ist es geöffnet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung unter Telefon (0821) 3102 2547 oder per E-Mail an: heimatpflege@LRA-a.bayern.de.

Neues Dach, neue Fassade: Aus der alten Dietkircher Schule ist nach der Renovierung ein wahres Schmuckstück geworden. Foto: Monika Hupka-Böttcher

Emersacker, ehemalige Schule und Kloster (Schulstraße 16) Mit Unterstützung der Brauereiwitwe Ottilia Wörner ging das "Wörnersche Schul- und Anstaltshaus" 1903 in Betrieb. 1985/86 wurde das Haus zum Kindergarten und Pfarrzentrum umgebaut und 2015 erweitert. Es ist für Führungen mit Siegfried Karner um 11 Uhr, 13.30 Uhr und 15 Uhr geöffnet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen unter Telefon (0821) 3102 2547 oder per E-Mail an: heimatpflege@LRA-a.bayern. de.

Der schlicht gehaltene Neubau fügt sich gut in das vorhandene Ensemble aus Schule, Kirche und ehemaligem Kindergartenbau ein. Foto: Eckhart Matthäus Fotografie Wertingen

Gessertshausen, Katholische Filialkirche St. Leonhard (Am Kapellenberg 2) Die Äbtissin Viktoria Farget ließ die Filialkirche 1728 für Werktagsgottesdienste erbauen. Im Hochaltar ist eine Madonna aus der Zeit um 1510 zu sehen, auch eine Kopie des Gnadenbildes von Re (Piemont) findet sich hier. Prof. Walter Plötzl führt um 15 Uhr durch die Kirche.

Kreppen, ehemalige Mühle (Augsburger Straße 24) Im Umweltzentrum Schmuttertal informieren Mitglieder des Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte im Heimatverein über die archäologische Arbeit im Augsburger Land. Besucher können selbst Hand anlegen und unter anderem Schmuckstücke aus Ton nach archäologischen Vorbildern herstellen. Die ehemalige Mühle ist von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Archäologische Fundstücke können beim Umweltzentrum nachgebaut werden. Foto: Marcus Merk (Symbolfoto)

Langweid, Wasserkraftwerk (Lechwerkstraße 19) Im Lechmuseum Bayern können sich die Besucher über Kraftwerkstechnik, Natur, Artenschutz und die kulturelle und wirtschaftliche Nutzung des Lechs informieren. Für Kinder werden Wissensspiele angeboten. Das Museum kann von 10 bis 18 Uhr erkundet werden, Katrin Jolly bietet um 11 und 14 Uhr Führungen an (Architektur des Denkmals und Geschichte der Stromversorgung). Um 13 und 16 Uhr stehen Führungen im Wasserkraftwerk an. Der Eintritt ist frei.

Im Wasserkraftwerk in Langweid gibt es viel zu entdecken. Foto: Marcus Merk

Täfertingen, Kapellenbildstock "Jesus und die weinenden Frauen von Jerusalem" (Täfertinger Straße, Höhe Firma Thaler) Die Flurkapelle ist die letzte erhaltene von ursprünglich drei Bildstöcken und über 130 Jahre alt. Um 16 Uhr findet die Segnung des kürzlich sanierten Bildstocks mit musikalischer Umrahmung und einem Grußwort des Bürgermeisters mit Umtrunk statt. Geparkt werden kann am Sportplatz des TSV Täfertingen.

Thierhaupten, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege im Kloster (Augsburger Straße 22 Parkplatz) Das Landesamt für Denkmalpflege betreibt hier eine archäologische Restaurierungswerkstatt mit Bauarchiv und eine Sammlung historischer Bauteile. Die Bauteilesammlung mit etwa 6000 Objekten wie Türen, Fenstern, Dachwerken, Dachziegeln und Wandaufbauten kann von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr können Besucher hinter die Fassade eines typischen Regensburger Bürgerhauses schauen und die Fassadendekorationen seit dem 13. Jahrhundert betrachten. Auch die Sonderausstellung "Fenster und Energie" ist geöffnet. Führungen durch die Bauteilesammlung finden um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 14 Uhr, 15 und 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Rund 500 Jahre alt ist die "Untere Mühle" in Thierhaupten

Thierhaupten, Klostermühlenmuseum (Franzengasse 21) Rund 500 Jahre alt ist die "Untere Mühle". Ihre lebendige Funktion verdankt sie dem Thierhauptener Ehepaar Barbara und Karl Seidenschwann, die aus der Mühle ein Museum machen wollte. Am Tag des offenen Denkmals ist es von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr bietet Architekt Walter Kraus eine Führung an. Er hatte die Sanierung vor 25 Jahren geleitet. Der Eintritt ist frei.

Am Ufer der Friedberger Ach liegt in Thierhaupten das Klostermühlenmuseum. Foto: Claus Braun

Wollbach, Katholische Pfarrkirche St. Stephan (St.-Stephanus-Straße 3) Neben der Besichtigung des Innenraums besteht von 13 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich über die 2019 abgeschlossene Renovierung zu informieren und einen Blick in den sanierten Dachstuhl von 1763 zu werfen. Es werden Führungen angeboten. Die Wollbacher Ministranten halten im gegenüberliegenden Vereinsheim Kaffee und Kuchen bereit. Dort kann eine Präsentation zu den Sanierungsarbeiten angesehen werden. Der Eintritt ist frei. (AZ, kabe)

Ein kupfernes Zwiebeldach hat der Turm der Wollbacher Kirche St. Stephan.. Foto: Landratsamt Augsburg (Archivbild)