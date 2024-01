Landkreis Augsburg

vor 2 Min.

Was hilft dabei, gute Vorsätze auch wirklich umzusetzen?

Plus Zum Jahreswechsel spricht jeder von guten Vorsätzen, aber über den Januar hinweg haben viele diese noch nie wirklich retten können. Ein Coach gibt Tipps.

Von Steffi Brand

Zum Jahreswechsel spricht jeder von guten Vorsätzen, aber über den Januar hinweg haben viele diese noch nie wirklich retten können. Das Scheitern belastet wiederum und sorgt dafür, dass viele Menschen sich erst gar nicht an Veränderungen heranwagen. Was man tun kann, damit gute Vorsätze auch umgesetzt werden, rät Coach Joachim Auer in der letzten Folge unserer Serie "Lebensfragen".

„Ein Schlüssel zum Erfolg ist es, möglichst vielen Menschen von den Vorsätzen zu erzählen“, rät Joachim Auer, der regelmäßig in Firmen im Landkreis Augsburg für Coachings vor Ort ist. Das gilt sowohl für Vorsätze im privaten als auch im beruflichen Bereich. Denn wer mit Kolleginnen und Kollegen, im Freundeskreis oder in der Familie über Vorsätze spricht, der wird von diesen Menschen auch regelmäßig daran erinnert und nach einer etwaigen Erfolgsbilanz gefragt. Da natürlich niemand als „Verlierer“ oder „Dampfplauderer“ dastehen möchte, motiviere es ungemein, wenn Menschen sich auf diese Weise selbst Druck machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

