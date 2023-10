Landkreis Augsburg

17:14 Uhr

Was ist der Region wichtig beim Bahnausbau Ulm-Augsburg?

Plus Das Dialogforum legt gerade fest, worauf es ankommt beim Bau der Schnellstrecke für Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Ulm und Augsburg.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Worauf kommt es an bei der geplanten Schnellstrecke der Bahn zwischen Ulm und Augsburg? Was ist wirklich wichtig? Ein ganzer Katalog von Kriterien soll diese Fragen beantworten. Er war jetzt Thema im Dialogforum des Bahnprojekts Ulm–Augsburg. Landräte, Bürgermeister, Verbandsvertreter und Bürgerinitiativen setzen sich hier regelmäßig gemeinsam an einen Tisch. Noch immer stehen vier verschiedene Trassenvarianten zur Auswahl, auf denen ICE und Güterzüge eines Tages zwischen Ulm und Augsburg verkehren könnten. Und die Varianten sind untereinander kombinierbar. Der Kriterienkatalog soll Grundlage für die Entscheidung sein, welche Strecke die beste wäre.

Der Katalog ist in die drei Fachbereiche „Verkehr und Technik“, „Raum und Umwelt“ sowie „Kosten“ gegliedert. Aufgabe des Dialogforums ist es, die Kriterien im Bereich „Raum und Umwelt“ festzulegen. Und nicht nur das. In der nächsten Sitzung am Samstag, 14. Oktober, soll es nun darum gehen, die Kriterien zu gewichten. Ist es dem Dialogforum also wichtiger, den Lebensraum der Tiere und Pflanzen zu bewahren oder sollte lieber möglichst wenig Boden verbraucht werden, wenn die Gleise zwischen Ulm und Augsburg verlegt werden? Oder muss beides gleich stark bewertet werden? Dr. Stephan Tischler von der Uni Innsbruck betreut das Trassenauswahlverfahren. Beim Dialogforum am Dienstag erklärte er den Teilnehmern, wie sie die Kriterien des Fachbereichs „Raum und Umwelt“ gewichten können. Der Bereich „Verkehr und Technik“ bleibt den Planern überlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen