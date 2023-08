Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Was nach einer Woche "Schwätzbänkle" im Landkreis Augsburg bleibt

Plus Fünf Tage lang waren Redaktionsmitglieder mit dem "Schwätzbänkle" unterwegs. Sie haben viele Menschen getroffen, die vor allem eines wollten: reden. Eine Bilanz.

Ein Satz war in den vergangenen Tagen auf dem "Schwätzbänkle" immer wieder zu hören: "So, jetzt habe ich Sie aber lange genug zugeschwätzt." Ein wenig Schuldbewusstsein schwingt in diesem Satz mit. Dabei war genau das unser Ziel: mit den Leuten reden.

Eine Woche lang war die Redaktion mit dem "Schwätzbänkle" im Augsburger Land unterwegs, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Um zu erfahren, was sie bewegt, was ihnen auf der Seele brennt. Und um einfach ungezwungen mit ihnen zu plaudern. "Ich weiß gar nicht, worüber ich schwätzen soll." Auch dieser Satz war in der vergangenen Woche oft zu hören, wenn Menschen eher zögerlich zum "Schwätzbänkle" kamen. Daraus wurden dann oft einige Minuten, manchmal sogar bis zu einer Stunde. Andere setzen sich ganz mutig auf die Bank und plauderten. Was schnell klar wurde: Viele Menschen hatten ein Bedürfnis zu reden – auch mit Menschen, die sie gar nicht kennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen