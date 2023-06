Landkreis Augsburg

Was passiert, wenn Kinder gegen das Gesetz verstoßen?

Plus Die Zahl von Kindern, die Straftaten begehen, steigt auch im Landkreis Augsburg. Mitarbeiterinnen aus dem Jugendamt erklären, was in so einem Fall passiert.

Kinder, die ein anderes Kind töten - wie kann das sein? Zwei solcher Fälle haben in den vergangenen Monaten deutschlandweit für Erschütterung gesorgt. Was wirklich geschehen ist - das bleibt zumindest strafrechtlich im Verborgenen, wenn Kinder in den Verdacht geraten, eine kriminelle Handlung begangen zu haben. Kinder sind zwar unter der Altersgrenze von 14 Jahren nicht strafmündig und können deshalb auch, juristisch gesehen, nicht für Straftaten zur Verantwortung gezogen werden. Doch ihre Handlungen bleiben nicht ohne Konsequenzen, berichten Mitarbeiterinnen des Amts für Jugend und Familie am Augsburger Landratsamt. Sie sagen: Ja, die Zahl der gesetzeswidrigen Vorfälle, die vermutlich von Kindern begangen wurden, ist gestiegen. Doch die Hintergründe müssten ganz genau betrachtet werden.

Im Jahr 2022 wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord 1188 bereinigte Straftaten registriert, die von tatverdächtigen Kindern begangen wurden, heißt es im statistischen Bericht der Polizei. Gegenüber dem Vorjahr zeige sich damit ein Anstieg um 456 Delikte oder 62,3 Prozent. In Relation zur Gesamtzahl der im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord registrierten bereinigten Delikte lag der Anteil der von tatverdächtigen Kindern begangenen Delikte im Jahr 2022 bei 3,3 Prozent im Vergleich zu 2,2 Prozent im Vorjahr und 2,0 Prozent in 2019. Die meisten Fälle davon waren Diebstähle, darunter vor allem Ladendiebstähle, aber auch Rohheitsdelikte von Körperverletzungen bis Raubdelikten.

