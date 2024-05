Landkreis Augsburg

Was Touristen in den Landkreis Augsburg lockt

Knapp 400.000 Übernachtungen gab es im vergangenen Jahr im Landkreis Augsburg. Die Branche ist zufrieden. Es kommen nicht nur Touristen, sondern auch, wie in Kloster Holzen, Tagungsgäste.

Plus Die Übernachtungszahlen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen steigen wieder. Doch so viele wie vor Corona sind es bislang nicht. Woran es noch hakt.

Von Thomas Hack

Im Augsburger Land näherten sich 2023 nach dem Corona-Einschnitt die Besucherzahlen von außerhalb wieder mit stetigen Schritten den Vor-Pandemie-Werten an: Wie die Regio Augsburg Tourismus GmbH berichtet, sind mit rund 200.000 Ankünften sowie knapp 400.000 Übernachtungen beide Zahlen um etwa 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen – nimmt man 1998 als Vergleichsjahr, betrug der Zuwachs sogar mehr als 33 Prozent. Dass dabei trotzdem noch nicht ganz die Spitzenwerte von 2018 und 2019 erreicht worden sind, läge schlichtweg an der Pandemie-Einschränkungen, die insbesondere auch Messen, Tagungen und Kongresse im Landkreis wie auch in der Stadt selbst nahezu unmöglich gemacht hatten. Gersthofen und Neusäß spielen beim Zuwachs eine besondere Rolle. Doch die Pandemie hat noch eine weitere Folge für die Branche.

Dass die positiven Werte aber keineswegs gleichermaßen für den gesamten Freistaat gelten, macht Regio Augsburg mit einem direkten Vergleich deutlich: Die Besucherankünfte im Bundesland Bayern liegen etwa zwei Prozentpunkte unter jenen des Landkreises, bei den Übernachtungen sind sogar fünf Prozentpunkte Unterschied zu verzeichnen. Dass sich diese Werte im Landkreis derart überdurchschnittlich verbessert haben, führt Regio nicht zuletzt auf die stark vorangetriebene Erweiterung der Bettenkapazitäten am Rande der Großstadt Augsburg zurück – wobei hauptsächlich die Aufstockung in Neusäß und Gersthofen als ganz besonders erwähnenswert erscheine.

