Was tun, wenn mein Kind die falschen Freunde hat? Eine Expertin gibt Tipps

Plus Was können Eltern machen, wenn ihr Kind Umgang zu anderen hat, die ihm nicht guttun? Eine Sozialpädagogin aus Meitingen hat Rat.

"Was kann ich tun, wenn mein Kind unpassende Freunde hat, die ihm gar nicht guttun?" Diese Frage stellen sich Eltern immer wieder. Etwa, wenn andere Kinder und Jugendliche schon in jungen Jahren Alkohol trinken oder spät abends durch die Häuser ziehen. Eine Sozialpädagogin erklärt, wie Eltern sich verhalten können um klare Grenzen aufzeigen.

„Das Wichtigste ist, nicht vor lauter Schimpfen und Streiten den Bezug zu verlieren“, rät Birgit Sölch, Diplom-Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen und ergänzt: Es ist wichtig, das eigene Kind gut einschätzen zu können. Dementsprechend sollte dann die Reaktion ausfallen. Handelt es sich bei Sohn oder Tochter um einen „selbstbewussten Nein-Sager“, ist die Gefahr geringer, dass der eigene Nachwuchs Bier um Bier kippt.