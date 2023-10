Was wünschen sich die Menschen im Landkreis vom neuen Landtag?

Plus Unterschiedliche Menschen aus dem Augsburger Land berichten, was sie sich von den neuen Abgeordneten erhoffen.

Am Sonntag findet die Landtagswahl statt. Was erhoffen sich Menschen im Landkreis Augsburg aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten vom neuen Landtag?

Im Gespräch werden viele Wünsche geäußert. Die Themen reichen von Inklusion und Lehrermangel bis zu Forderungen von mehr Rente und weniger Bürokratie in der Landwirtschaft. Alle zeigen: Der neue Landtag hat viel zu tun.