Was wurde aus den Corona-Spaziergängern im Augsburger Land?

Plus Monatelang gab es in etlichen Orten im Landkreis Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Mittlerweile sind die sogenannten Spaziergänger verschwunden. Wie die Polizei die Lage einschätzt.

Es waren Demonstrationen, die eigentlich gar keine sein wollten. Als "Spaziergänger" beschrieben sich etliche Gruppen, die ihren Unmut gegen die Maßnahmen während der Pandemie zum Ausdruck bringen wollten. Auch im Augsburger Land. Hunderte waren es in Schwabmünchen, Langweid, Stadtbergen, Zusmarshausen oder Fischach. Was ist aus ihnen geworden? Treffen sie sich noch heute?