Landkreis Augsburg

vor 50 Min.

Wassermangel im Augsburger Land: "Die Lage spitzt sich zu"

Plus Seit Wochen ist es heiß und trocken im Augsburger Land. Zwar gab es vereinzelt Gewitter, doch die reichen nicht aus, erklärt Rüdiger Zischak vom Wasserwirtschaftsamt.

Von Philipp Kinne

Mehrfach brannten zuletzt Weizenfelder im Landkreis. Das wird auf die extreme Trockenheit zurückgeführt. Haben wir einen Wassermangel im Augsburger Land?



Rüdiger Zischak: Man kann auf jeden Fall sagen: Die Lage spitzt sich zu. Wir müssen aber in zwei Arten von Gewässern unterscheiden. Das eine sind Oberflächengewässer. Also Flüsse oder Seen. Da ist die Lage zum Teil wirklich dramatisch. Die Wasserstände sind wegen der anhaltenden Trockenheit sehr niedrig. Es gibt Flüsse, die wir bald mit Wasser aus Seen unterstützen müssen. Etwa die Friedberger Ach. Im Landkreis Augsburg gibt es diesen Fall noch nicht, er könnte aber bald eintreten. Die zweite Art von Gewässern ist das Grundwasser. Auch da haben wir sehr niedrige Stände, mit Tendenz nach unten. Sollte es nicht bald mehr Regen geben, drohen neue Tiefstände.

