Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Wegen Streichung von Fördergeldern: Ist der Freiwilligendienst in Gefahr?

Plus Bald könnte jede vierte Stelle für das Freiwillige Soziale Jahr wegfallen. Viele Einrichtungen schlagen Alarm. Was das für den Landkreis Augsburg bedeutet.

Von Thomas Hack

Vom Umweltzentrum Diedorf aus werden Rasenareale gemäht, Bäume geschnitten, Beratungen im Wertstoffhof durchgeführt und sogar Biber-Kontrollgänge in Angriff genommen. Beim TSV Schwabmünchen kümmert man sich um die Kinder im Waldkindergarten oder die fachkundige Begleitung verschiedener Sportarten wie Handball. Was all diese engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam haben: Es sind allesamt wertvolle junge Menschen, die nach der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr oder Ökologisches Jahr absolvieren.

Kritik an Plänen der Bundesregierung

Doch nun schlägt das christlich geprägte Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg Alarm: Wie die Menschenhilfsorganisation berichtet, sei für das Jahr 2024 eine Kürzung der Bundesfördermittel für solche „Freiwilligenjahre“ in Höhe von 78 Millionen Euro angekündigt worden – was letztendlich ganze 25 Prozent der bisherigen Mittel ausmachen würde. Mit anderen Worten: Im kommenden Jahr würde damit jeder vierte Platz in einem solchen Freiwilligendienst ersatzlos wegfallen müssen. Grund genug für das DRW, einen nachdrücklichen Protestbrief an die Regierung zu verfassen. Die Empfänger der Beschwerde: Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz (GRÜNE) sowie Alexander Engelhard (CSU), der im Wahlkreis Neu-Ulm beheimatet ist. „Die Mittelkürzung ist das absolut falsche Signal an eine gesellschaftliche Gruppe, die bereit ist, sich sozial zu engagieren“, sagt DRW-Vorstandsvorsitzender Martin Riß mit deutlichen Worten an die Politiker.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

