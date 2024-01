Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Weihnachtsgeschenke: Im Augsburger Land wird weniger umgetauscht

Plus Im Augsburger Land wurden zuletzt weniger Weihnachtsgeschenke umgetauscht, als in den vergangenen Jahren. Die Geschäftsinhaber in der Region nennen dafür verschiedene Gründe.

Von Jonathan Lübbers Artikel anhören Shape

"Einmal umtauschen bitte." Dieser Satz fällt so oder so ähnlich im ganzen Land tausendfach in den Tagen nach Weihnachten. Mal besitzt der Beschenkte das Geschenk schon, mal passt oder gefällt es schlichtweg nicht. Die Geschäftsinhaber im Landkreis Augsburg bemerken beim Umtausch von Weihnachtsgeschenken in diesem Jahr eine eindeutige Tendenz.

Umtausch bei Buchhandlung Eser "hält sich in Grenzen"

"Umgetauscht wird nach Weihnachten immer", sagt Elke Eser. Sie führt eine Buchhandlung in Meitingen. Allerdings sei der Grund für einen Umtausch nur selten der, dass ein Buch nicht gefalle. Häufiger käme es stattdessen vor, dass ein Buch doppelt geschenkt wurde oder die Beschenkten das Buch schon hätten, sagt die Buchhändlerin. In ihrem Geschäft können die Kundinnen und Kunden die dort eingekauften Weihnachtsgeschenke entweder gegen einen Gutschein umtauschen oder sich direkt ein neues Buch aussuchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen