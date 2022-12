Weihnachtspakete für die Ukraine aus dem Augsburger Land

Acht Kolpingfamilien arbeiten mit dem Johanniter-Weihnachtstruck zusammen. Sie wollen den Menschen in der Ukraine helfen. Was die Geschenkpakete enthalten sollen.

"Ein Geschenk weniger unter dem Christbaum, dafür eines in die Ukraine." So lautet der Slogan, unter dem acht Kolpingfamilien im Landkreis Augsburg und im angrenzenden Landkreis Dillingen, zu einer Spendenaktion aufrufen, in der Weihnachtspakete für die Notleidenden in den Krisengebieten gepackt werden sollen. "Am 24. Februar hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Leider besteht keine Hoffnung, dass er bis Weihnachten beendet ist", sagt Heinz Schaaf, der Vorsitzende der Kolpingfamilie Gersthofen.

Im Gegenteil: "Mit jedem Tag, den der Krieg andauert, wird die Versorgungssituation immer schwieriger", berichtet Vasyl Savka, der Geschäftsführer des Kolpingverbandes in der Ukraine: "Viele Lebensmittel kann man bei uns nicht mehr kaufen." Mit den Weihnachtspaketen, die nach einer exakten Liste gepackt werden sollen, können die Menschen, die innerhalb der Ukraine geflüchtet sind oder unter Bedrohung ihres Lebens in zerstörten Häusern ausharren, wenigstens für ein paar Tage versorgt werden. "Ein Paket reicht für eine Familie zwei Tage", erklärt Thorsten Schröder vom Kolping-Bezirk.

Gute Tat: Spenden für die Ukraine

Schröder hat schon die erste Aktion der Kolpingfamilie Gersthofen koordiniert. Im Frühjahr und Sommer haben dabei insgesamt 32 Kolpingfamilien mit 158 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Landkreis Augsburg fünf Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern gesammelt, verpackt, sortiert und beladen, um es anschließend in die Ukraine zu transportieren. Darunter befanden sich auch über 30.000 abgelaufene Verbandskästen, die in Zusammenarbeit mit dem ADAC in einer bundesweiten Tauschaktion akquiriert wurden. "Als der letzte Lkw vom Hof gefahren war, sind zwei Paletten mit Schuhen und Verbandsmaterial übrig geblieben", berichtet Schröder.

Auf der Suche nach einer Transportmöglichkeit in die Ukraine ist man über Tobias Eltschkner von der Kolpingfamilie Biberbach auf Ulrich Kraus gestoßen. Der 34-jährige Biberbacher ist seit mittlerweile zehn Jahren bundesweiter Projektleiter der Johanniter-Weihnachtstrucker, die an 650 Abgabestellen in ganz Deutschland Pakete mit Grundnahrungsmittel und Hygieneprodukten sammelt, um sie nach Rumänien, Albanien oder in die Ukraine zu verbringen. "Wir haben gute Kontakte nach Osteuropa. Wenn man sieht, wie sich die Menschen dort über Nahrungsmittel freuen, erkennt man, wie es gut es uns geht", fordert auch Kraus zu Spenden auf.

Kolpingfamilien unterstützen Johanniter Weihnachtstruck

"Das Weihnachtspaket ist mehr als eine Geldspende", sagt Christian Weh, der Vorsitzende der Kolpingfamilie Schwabmünchen. "Man muss sich die Zeit nehmen, um die erforderlichen Produkte einzukaufen und so ein Paket zusammenzustellen." Das Paket soll neben Grundnahrungsmitteln wie Mehl und Zucker auch Duschgel und Zahnpasta, Schokolade und ein Geschenk für Kinder enthalten. Damit die Pakete rechtzeitig in der Ukraine ankommen, müssen sie bis spätestens 15. Dezember an den nachfolgenden Sammelstellen abgegeben werden. Am 17. und 18. Dezember werden die Hilfsgüter dann am Gersthofer Sportplatz zusammengeführt. Von dort startet dann auch der Johanniter-Weihnachtstruck. "Sollten die Pakete nicht am 24. Dezember ankommen, ist es auch nicht so schlimm", so Thorsten Schröder. "Die Ukraine ist überwiegend orthodox. Da wird das Weihnachtsfest erst am 6. Januar gefeiert." Hauptsache, es kommt überhaupt Hilfe an.

Lesen Sie dazu auch

Wie groß die Not in dem vom Krieg heimgesuchten Land ist, zeigt ein Blick auf die Ukraine-Hilfe des Bezirks Schwaben für seine Partner-Region Tscherniwizi. Auch diese wurde inzwischen von den russischen Angreifern mit Raketen beschossen, zudem müssen etwa 100.000 Kriegsflüchtlinge versorgt werden. Seit Kriegsbeginn gingen über eine Spendenaktion des Bezirks rund 100 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine, meist Nahrungsmittel und medizinisches Material, darunter zwei Röntgengeräte. Der bislang letzte Transport ist für den 26. Oktober notiert.

Abgabestellen

Augsburg

Kolpingräume St. Ulrich & Afra, Weite Gasse 3 (So., 11. Dezember von 10 bis 11 Uhr)

& Afra, Weite Gasse 3 (So., 11. Dezember von 10 bis 11 Uhr) Pfarrheim St. Max , Franziskanergasse 4 ( Kolping-Gedenktag am 9. Dezember, ab 18 Uhr bis 22 Uhr)

, Franziskanergasse 4 ( am 9. Dezember, ab 18 Uhr bis 22 Uhr) Geschäftsstelle des ASK, Ulmer Str. 195 a ( Pfarrheim Hlgst. Dreifaltigkeit, Eingang am Gebäude hinten links). Abgabe am 15. Dezember von 16 bis 19 Uhr)

Hlgst. Dreifaltigkeit, Eingang am Gebäude hinten links). Abgabe am 15. Dezember von 16 bis 19 Uhr) Kolping-Diözesanbüro, Jesuitengasse 8 (Mo. – Do. 8:30 – 17 Uhr. Fr. 8:30 – 16 Uhr).

Diedorf

Pfarrheim Diedorf . 3. Adventssonntag vor oder nach den Gottesdiensten (11 Uhr bis 11.30 Uhr und 16.45 Uhr bis 17 Uhr)

Gersthofen

Schreibwaren Nettel, Augsburger Str. 24;

Nettel, Augsburger Str. 24; Kath. Pfarrbüro, Schulstr. 1;

Rathaus Bürgerservice-Zentrum;

Stadtbibliothek, Bahnhofstr. 12;

Augsburger Holzhaus GmbH, Gersthofer Str. 9, Hirblingen.

Bobingen

Stadt Bobingen /Kulturamt, Rathausplatz 1

/Kulturamt, Rathausplatz 1 Kath. Pfarramt St. Felizitas , Hochstraße 2a

Fischach

Rathaus Fischach , Hauptstraße 16, 86850 Fischach

, Hauptstraße 16, 86850 Hörtensteiner e. K., Susanne Bühler , Poststraße 10, 86850 Fischach

Schwabmünchen

Pfarrkirche St. Michael , Nordeingang im Vorraum. Die Pakete können am gekennzeichneten Platz einfach abgelegt werden.

Höchstädt

Pfarrbüro Höchstädt am Kolping-Gedenktag oder Karlheinz Hitzler (Blindheimer Str. 2, Höchstädt ) oder Pfarrheim St. Josef , Höchstädt

So sollten die Weihnachtspakete für die Ukraine aussehen. Foto: Marcus Merk

Packliste für die Weihnachtspakete

1 Geschenk für Kinder (z. B. Malbuch, Block, Farbstifte)

2 kg Zucker

3 kg Mehl

1 kg Reis

1 kg Nudeln

1 Liter Speiseöl

1 Dose Fleisch- oder Wurst-Konserven

1 Multivitamin-Brausetabletten

1 Packung Kekse

5 Tafeln Schokolade

500 g Kakao-Getränkepulver

2 Duschgel / Seife

1 Handcreme

2 Zahnbürsten

2 Tuben Zahnpaste

Bitte die Hilfsgüter in einen stabilen Karton packen (ideale Größe max. 40x30x30 cm - LxBxH). Aus zollrechtlichen Gründen dürfen die Pakete keine Kleidung oder verderbliche Lebensmittel enthalten. Gerne können Sie einen persönlichen Gruß in den Karton legen.