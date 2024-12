Weihnachtspakete packen für Menschen in der Ukraine

Kein sicheres Zuhause, wenig zu essen, kein Strom – die Menschen in der Ukraine gehen in den dritten Kriegswinter. Viele, vor allem Frauen und Kinder, sind auf der Flucht. Seit März 2022 sammelt der Kolping Bezirk Augsburg Lebensmittel, Verbandsmaterial und Stromaggregate. Bisher wurden elf Lkw-Ladungen in die Ukraine gefahren. Jetzt startet die dritte Sammelaktion, um Lebensmittelpakete mit dem Johanniter-Weihnachtstruck zu betroffenen Familien und Einrichtungen in die Ukraine zu bringen. Wer mitmachen möchte, packt ein Geschenk für Kinder (z. B. Malbuch, Block, Farbstifte) mit ein und folgende Lebensmittel bzw. Produkte: 1 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speiseöl, 2 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 2 Packungen Kekse, 4 Tafeln Schokolade, 2 feste Seifen, 2 Tuben Zahnpasta, 2 Zahnbürsten. Alles sollte in einem stabilen Karton (ideale Größe: max. 40 x 30 x 30 cm) untergebracht sein. Aus zollrechtlichen Gründen dürfen die Pakete keine Kleidung oder verderbliche Lebensmittel enthalten. Wer mag, kann einen persönlichen Gruß in den Karton legen. Sammelstellen sowie weitere Informationen unter www.kolpingwerk-augsburg.de/ukraine. Wem es nicht möglich ist, ein Paket zu packen, kann mit einer Spende die Aktion unterstützen (ca. 30 Euro pro Weihnachtspaket). Spenden sind zu richten an: Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger, IBAN DE64 7509 0300 0000 1477 70, Stichwort „Weihnachtsaktion Ukraine“. (AZ)

