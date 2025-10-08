Weiterbildungsreihe: Kommunikation mit Kindern stärken

Die Kommunale Jugendarbeit im Landkreis Augsburg bietet eine vierteilige Zusatzqualifikation unter dem Titel „Sprechen, fühlen, spielen – Kommunikation mit Kindern“ an. Die praxisorientierte Veranstaltungsreihe richtet sich an ehrenamtlich Engagierte in der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendbeauftragte sowie Mitarbeitende der Mittagsbetreuungen im Landkreis Augsburg und besteht aus vier aufeinander abgestimmten Modulen, die jeweils montagabends ab dem 10. November, jeweils von 18 bis 20.30 Uhr, im Landratsamt Augsburg, Prinzregentenplatz 4, stattfinden. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in grundlegende Kommunikationsprozesse und lernen Methoden der Gewaltfreien Kommunikation kennen. Es ist auch eine Teilnahme an einzelnen Bausteinen möglich. Für den Erwerb eines Zertifikats ist die Teilnahme an allen vier Modulen erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Baustein, bei Buchung aller vier Module 45 Euro. Die Anmeldung erfolgt unter www.landkreis-augsburg.de/kommunale-jugendarbeit. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 22. Oktober. Die Teilnahme berechtigt zur Verlängerung der Jugendleitercard (Juleica).

