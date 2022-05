Landkreis Augsburg

vor 40 Min.

Weiterer Unternehmer wegen Bestechung bei Lechstahl verurteilt

Plus Schon wieder landet ein Subunternehmer der Lechstahlwerke wegen Bestechung vor Gericht. Er soll weit über 100.000 Euro an Schmiergeld bezahlt haben. Nun fiel das Urteil.

Von Michael Siegel

Schon in mehreren Verfahren befassten sich Gerichte mit Schmiergeld, das im Umfeld der Firma Lechstahl (LSW) in Meitingen geflossen ist. Jetzt wurde ein 64-jähriger Ulmer Kaufmann aus dem Baugewerbe vor dem Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, insgesamt über 123.000 Euro Bestechungsgeld an LSW bezahlt zu haben. Der Fall reiht sich in ein großes System der Bestechung ein.

