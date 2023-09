Landkreis Augsburg

Welche Baumarten machen im Hinblick auf den Klimawandel Sinn?

Plus Baumschulinhaber beobachten bereits eine Veränderung bei ihren Bestellungen. Experten klären Waldbesitzer auf, welche Baumarten zukunftssicher sind.

Von Johann Kohler

Sturm und Borkenkäfer haben auch im Landkreis Augsburg in den Wäldern großen Schaden hinterlassen. Während die letzten Aufräumarbeiten laufen, richtet sich der Blick der Waldbauern bereits wieder in die Zukunft. Sie fragen sich: "Mit welchen Baumarten muss ich die Kahlflächen wieder aufforsten, um meinen Wald zukunftssicher zu machen?" Gerade im Hinblick auf den Klimawandel ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Jetzt - kurz vor der Pflanzsaison - will die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Augsburg Nord in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) mit Schulungen und Lehrfahrten ihre Mitglieder informieren. So organisierte FBG-Geschäftsführer Hans Jürgen Hofbaur eine Fahrt zur Baumschule Sailer nach Mertingen-Druisheim, an der eine größere Anzahl von Waldbesitzern teilnahm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

