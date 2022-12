Welche Schlagzeilen aus dem Augsburger Land wünschen Sie sich für 2023?

Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern wissen, welche Nachrichten sie sich im neuen Jahr wünschen. Unsere Redaktion hat eine Menge Vorschläge. Stimmen Sie ab.

Ein ereignisreiches Jahr 2022 geht zu Ende. Wir wollen schon jetzt in die Zukunft blicken. Für unser Schlagzeilenspiel haben wir Nachrichten gesammelt, die im kommenden Jahr tatsächlich Realität werden könnten. Darunter einiges, das Hoffnung für das neue Jahr macht. Nun möchten wir Sie fragen: Welche Schlagzeilen wünschen Sie sich für das kommende Jahr?

Schafft es das Titania in Neusäß durch die Krise?

Eine Nachricht, die nicht nur die Menschen in Neusäß freuen dürfte, wäre sicher diese hier: " Titania bleibt trotz Energiekrise geöffnet". Denn aufgrund der enorm gestiegenen Energiekosten musste auch im Titania bereits die Wassertemperatur geringfügig gesenkt werden. Bleibt zu hoffen, dass die Krise nicht zu weitaus drastischeren Maßnahmen führt. Bleiben wir beim Thema Baden: "Badespaß im Rothsee: Ein Sommer ohne Algen und Schlamm" – so könnte eine Schlagzeile aus dem Jahr 2023 lauten. Vorausgesetzt, die Maßnahmen der Gemeinde zeigen Wirkung. Um Schlamm und Algen zuvorzukommen, soll die Roth renaturiert werden. Erste Versuche im Kleinen versprechen bereits Erfolg.

Ein weiteres großes Bauprojekt: das neue Rathaus in Fischach. Vor knapp zwei Jahren hatte die Gemeinde ihre Pläne für die neue Bebauung vorgestellt: Ein neues Rathaus mit Bürgersaal und ein Bürgerhaus mit Platz für Bücherei, Volkshochschule, Familienstation und eine Filiale der Sparkasse Schwaben-Bodensee sollen entstehen. Wegen der gestiegenen Baukosten wird diese Schlagzeile im kommenden Jahr aber unwahrscheinlich: "Spatenstich für das neue Rathaus in Fischach".

Baubeginn auf dem Bahnhofsgelände in Dinkelscherben?

In Dinkelscherben gibt es zwar bereits ein beliebtes Freibad, aber rund um den Bahnhof sieht es momentan nicht besonders rosig aus. Die alten Gebäude stehen leer. Dabei gibt es große Visionen, wie aus dem heruntergekommenen Gelände ein neues Vorzeigeprojekt für Dinkelscherben werden könnte. Geplant ist unter anderem ein Gasthof mit Biergarten und Platz für Ärzte oder Geschäfte. "Baubeginn auf dem neuen Bahnhofsgelände in Dinkelscherben" – das wäre doch eine gute Nachricht im kommenden Jahr.

Sie sehen, es gibt eine Reihe von guten Nachrichten, die 2023 Realität werden könnten. Welche unserer potenziellen Schlagzeilen für das neue Jahr würde Sie am meisten freuen? Stimmen Sie ab, indem Sie in der Bildergalerie auf das entsprechende Bild klicken.

Und so können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen: Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de, Stichwort Schlagzeilen - und geben Sie dabei unbedingt Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer an, damit wir Sie erreichen können. Mitmachen lohnt sich. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir attraktive Gewinne.