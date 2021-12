Ein weiteres Corona-Jahr geht zu Ende. Doch auch abseits der Pandemie gibt es viel zu berichten. Wir wollen von unseren Lesern wissen, welche Schlagzeilen sie sich im neuen Jahr wünschen.

Die Pandemie stellt unseren Alltag weiter auf den Kopf. Auch 2021 sorgte Corona für Ausnahmezustand. Doch auch abseits der bedrückenden Nachrichten rund um das Virus gab es eine Menge zu berichten. Darunter einiges, das Hoffnung für das kommende Jahr macht. Nun möchten wir Sie fragen: Welche Schlagzeilen wünschen Sie sich für das kommende Jahr? Unter allen, die mitmachen, verlosen wir tolle Preise.

Eine Nachricht, die besonders die Gersthofer freuen dürfte, wäre diese: "Nach zweieinhalb Jahren: Gersthofer Wasser ist wieder chlorfrei". Seit Oktober 2019 müssen die Gersthofer mit Schwimmbadgeruch am Waschbecken und in der Dusche leben. Zuletzt kündigte die Stadt an, dass sich das im März ändern solle. Dann nämlich soll die Chlorung ein Ende finden. Ob diese Schlagzeile dann tatsächlich in der Zeitung stehen wird, bleibt bis dahin aber noch abzuwarten.

10 Bilder Welche Schlagzeile wünschen Sie sich für das kommende Jahr? Foto: Marcus Merk

Eine Einigung im Streit um die Ausbaupläne der Bahn?

Weniger wahrscheinlich hingegen ist vermutlich diese Schlagzeile: "Kommunen einigen sich auf einen Vorschlag für neue Bahntrasse". Denn davon sind die Gemeinden im Augsburger Land aktuell noch meilenweit entfernt. Besonders die Kommunen entlang der Autobahn stellen sich gegen einen Variante zum Neubau der Strecke an der A8. Andernorts stoßen die Pläne zum Ausbau der bestehenden Bahnlinie auf großen Widerstand. Noch ist keine Einigung in Sicht. Wünschen darf man sich eine Einigung natürlich dennoch.

Bringt das neue Jahr eine prima Freibadsaison?

Ein Wunsch vieler Amateursportler ist schon jetzt klar: "Ab März wird wieder Fußball gespielt" - eine Schlagzeile, die vor der Pandemie wohl niemanden überrascht hätte. Doch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen musste der Rasen immer wieder leer bleiben. Genauso wie das Freibad in Fischach. 20 Monate hatte die Freizeiteinrichtung wegen der Pandemie geschlossen. Im Sommer konnte endlich wieder gebadet werden. Ob das heuer auch klappt? Spielt auch das Wetter mit, dürfte dieser Schlagzeile nichts mehr im Weg stehen: "Heißer Sommer beschert den Freibädern in Fischach und Kutzenhausen Besucherrekorde".

Sie sehen, es gibt eine Reihe von guten Nachrichten, die 2022 Realität werden könnten. Welche unserer potenziellen Schlagzeilen für das neue Jahr würde Sie am meisten freuen? Stimmen Sie ab, indem Sie in der Bildergalerie auf das entsprechende Bild klicken.