Welche Wirtshäuser im Kreis Augsburg jetzt wieder öffnen

Gebeutelt durch die Pandemie mussten einige Gastronomen im Landkreis ihre Türen schließen. Nun machen einige wieder auf. Ein großes Problem bleibt aber.

Die seit zwei Jahren andauernde Pandemie traf die Gastronomie besonders hart - und tut es noch immer. Gastronomen mussten deshalb ihre Geschäfte schließen. Viele vorübergehend, manche für immer. Nun wurden die Corona-Regeln gelockert, die Sperrstunde fällt weg. Aber nutzt das den Wirten überhaupt?

Der Landgasthof Demharter in Wörleschwang, einem Ortsteil von Zusmarshausen, ist zur Zeit geschlossen. Zu viel Kundschaft sei wegen der Maßnahmen im Kampf gegen Corona weggeblieben, sagt Inhaber Georg Demharter. Doch trotz der sich überschlagenden Rekorde bei Corona Neuinfektionen oder Inzidenzwerten gibt es Signale der Hoffnung. Er hofft auf ein besseres Geschäft im Frühling. So auch Bernhard Weis, Inhaber des Grünen Kranz in Großaitingen. Er sagt: "Wenn ich den Außenbereich meines Restaurants wieder öffnen kann, bin ich zuversichtlich." Hoffnung, die auch andere Wirte im Augsburger Land teilen.

Bernhard Weis ist Betreiber vom Grünen Kranz in Großaitingen. Foto: Marcus Merk

Gastronomie: Ab wann wieder Einkehren im Landkreis Augsburg?

Das Restaurant Tafeldecker in Stadtbergen hat seit Ende Dezember wegen der Corona-Lage geschlossen. Zum 26. März jedoch öffnen sich die Türen am Hopfengarten wieder. "Zwar haben wir nach wie vor kaum Reservierungen für Caterings oder Großveranstaltungen", sagt Inhaber Thorsten Ludwig. "Wir freuen uns aber nichtsdestotrotz riesig auf den Sommer." Auch im Landgasthof Demharter in Zusmarshausen dürfen Gäste ab dem 16. März wieder einkehren. "Die wirtschaftlich notwendige Schließung nutzen wir als kreative Pause: Wir haben uns ein neues Konzept und Speisekarte überlegt."

Die Tafeldecker in Stadtbergen sind wegen Corona noch immer geschlossen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Den Grünen Kranz in Großaitingen musste Weis über Weihnachten und Anfang Januar schließen. Mittlerweile ist das Restaurant aber wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. "Allerdings spüre ich momentan den Preisanstieg bei Lebensmitteln und Lieferungen enorm", berichtet Weis. Noch nicht geöffnet hat das Klosterstüble in Oberschönenfeld. Hier müssen sich Gäste laut Website wegen der Corona-Situation noch bis zum 8. März gedulden.

Erst im November vergangenen Jahres hat Karl Strass das Wirtshaus im Schloss in Untermeitingen eröffnet. "Als wir im Sommer 2021 in den Planungen steckten, hat sich die Verschärfung der Corona-Lage so nicht abgezeichnet", erklärt Strass. "Sonst hätten wir erst im kommenden Sommer den Betrieb aufgenommen. Dennoch hören wir nicht direkt wieder auf, wir haben das nötige Stehvermögen", sagt der Inhaber. Ab Samstag empfängt auch Frank Zott in seinem Goldenen Adler in Mittelneufnach wieder Gäste. Er musste, wie viele andere Wirte, in Pandemiezeiten umdenken und hat ein gut funktionierendes To-go Konzept entwickelt.

Corona-Bestimmungen und Personalnot im Kreis Augsburg

Das werden einige Gäste wohl auch weiterhin in Anspruch nehmen müssen. Denn weiterhin gilt: Nur wer geimpft oder genesen ist, darf ins Wirtshaus. "Ob 2G oder 3G ist nicht so wichtig, meine Gäste haben mit beiden Modellen kein Problem", sagt Weis vom Grünen Kranz. Er hoffe für den Sommer im Biergarten eher auf eine Lockerung der Maskenpflicht. Auch im Wirtshaus im Untermeitinger Schloss ist Strass mit dem 2G Modell einverstanden. "Was mich jedoch schon stört, sind die Ausweiskontrollen." Besonders bei dieser Aufgabe würden Ressourcen gebunden, er wünsche sich hier eine clevere elektronische Lösung. Im Landgasthof Demharter hofft man auf eine Lockerung der 2G-Bestimmung, besonders wenn es auf den Sommer zugeht. "Ich glaube und hoffe, 3G wird wieder kommen, das macht für unser Geschäft dann sehr viel aus", sagt Wirt Demharter.

Georg Demharter freut sich, bald wieder viele Gäste bekochen zu dürfen. Foto: Landgasthof Demharter (Archivbild)

Vielen Gastronomen bereitet vor allem eins große Sorgen. "Es gibt kaum noch neues Personal zu finden, besonders wenn es auf den Sommer zu geht, sehe ich schwarz", sagt Zott vom Goldenen Adler in Mittelneufnach. Im Grünen Kranz musste Weis Teile seines Personals während der Pandemie entlassen und tut sich nun ebenfalls schwer, Köche und Servicemitarbeiter zu finden: "Der Personalmangel führt bei mir zu verlängerten Wartezeiten. 99% meiner Gäste verstehen das aber." In Wörleschwang hielt Demharter sein Personal. Zusätzlich zum Kurzarbeitergeld seiner Angestellten kam er für die Differenz zum eigentlichen Gehalt auf, wie er erklärt.

Trotz Corona gibt es also Anlass zur Zuversicht

Trotz einiger Unwägbarkeiten herrscht bei vielen Wirten im Landkreis also Anlass zur Zuversicht. "Unser Terminbuch füllt sich, wir dürfen kleinere Feiern ausrichten, auch die Kommunionszeit steht vor der Türe", sagt Demharter. Thorsten Ludwig vom Tafeldecker in Stadtbergen wird ab März sogar zusätzlich zu seinen Restaurants in Stadtbergen und Augsburg noch die Gastronomie im Golfclub Burgwalden übernehmen. "Wenn das Wetter mitspielt, können wir auch dort ab März voll einsteigen."