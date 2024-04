Welttag der Geschwister: Wir suchen Helden!

Ist ihr Bruder oder ihre Schwester ein echter Held für Sie? Unsere Redaktion ist auf der Suche nach spannenden Geschwistergeschichten.

Ob in der Kindheit und Jugend, als Erwachsener und auch noch, wenn man selbst Vater, Opa oder Oma wird: Geschwister begleiten uns den Großteil unseres Lebens. Dabei sind sie für viele selbstverständlich. Am Welttag der Geschwister am 10. April soll diese besondere Beziehung gefeiert werden. Unsere Redaktion ist dazu auf der Suche nach spannenden Geschwistergeschichten.

Ist Ihr Bruder oder Ihre Schwester ein echter Held für Sie? Haben Sie zusammen schon viele Abenteuer erlebt? Oder gibt es einen Grund, weshalb Sie Ihrem Geschwister einfach mal Danke sagen wollen? Dann melden Sie sich gerne bei unserer Redaktion. Schicken Sie dazu eine kurze E-Mail mit dem Stichwort „Geschwister“ an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. (kinp)