Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

In den Wäldern des Augsburger Lands "rauschen" derzeit die Wildschweine

Plus Die Paarungszeit beim Schwarzwild hat auch im Landkreis Augsburg begonnen. In diesem Jahr finden die Tiere einen reich gedeckten Tisch. Das hat Folgen.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

In den Wäldern des Augsburger Lands rauscht es mächtig zurzeit. Dies liegt jedoch nicht an starken Winden, sondern an den Wildschweinen. "Die 'Rauschzeit' bezeichnet die Paarungszeit beim Schwarzwild", erklärt Gerhard Wurm von der Jagd- und Naturschule Wertachtal. Und die Keiler und Bachen sind heuer besonders gut in Form. Denn: Das Jahr 2022 ist wieder einmal ein sogenanntes Mastjahr. Eicheln und Bucheckern finden sich in Massen und die tierischen Waldbewohner freuen sich über einen reich gedeckten Tisch. Doch das wird Folgen haben.

