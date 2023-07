Landkreis Augsburg

Wenn "Handwerker" an der Haustür klingeln, ist Vorsicht geboten

Plus Wenn es drei Mal am Tag an der Haustür klingelt, weil jemand seine Dienste anbietet, ist das vielen lästig. Verboten ist das nicht, sagt die Polizei. Was Experten raten.

Von Angela David Artikel anhören Shape

"Möchten Sie nicht längst einmal wieder Ihre Fenster gestrichen haben - wir machen das schnell und günstig", verspricht der sympathische Mann in Handwerkerkluft an der Haustür. Ein anderer will die Hofeinfahrt und die Dachrinne sauber machen. Am nächsten Tag klingelt ein Vertreter für Solarmodule für das Dach. Werbung an der Haustür ist vielen lästig und auch suspekt. Zu Recht, sagen Polizei und Handwerkskammer.

"Von einem seriösen Handwerksbetrieb werden Kunden immer eine ordentliche Beratung und auf Verlangen einen Kostenvoranschlag erhalten, um in Ruhe entscheiden zu können“, sagt Christof Brunner von der Handwerkskammer Schwaben (hwk). Der Jurist ist Leiter der Abteilung Handwerks- und Gewerberecht. Abgesehen davon, dass eine seriöse Firma beim derzeitigen Fachkräftemangel Probleme haben wird, auf die Schnelle einen Auftrag auszuführen, hat die Kammer auch noch weitere Erfahrungen mit Dienstleistungen, die an der Haustür beauftragt werden: "Haustürgeschäfte sind oft Anlass zu Ärger und Streitigkeiten", weiß Jurist Brunner.

