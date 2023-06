Landkreis Augsburg

06:14 Uhr

Wenn Paare sich entfremden: "Wir leben nur noch nebeneinander her"

Plus In unserer Serie "Lebensfragen" geht es diesmal um Paarbeziehungen. Wie können Paare neben dem Alltagstrott wieder mehr Nähe herstellen?

"Wir leben nur noch nebeneinander her und sind in den Alltagsanforderungen gefangen – wie können wir wieder mehr Nähe herstellen?" Dieses Problem kennen viele Paare, gerade wenn es auch Kinder gibt, weiß die Beraterin Martina Lutz. Doch die Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Augsburg in Augsburg hat auch einen Gedanken parat: „Zunächst sollten beide ehrlich mit sich selbst sein und überlegen: Kann ich mir diese Nähe tatsächlich auch vorstellen?“ Nähe mache Menschen immer auch ein Stück schutzlos, verletzlich und angreifbar, erklärt Martina Lutz. Das zu überwinden bedeute auch, seinem Partner, seiner Partnerin zu vertrauen. Aber gerade dieses Vertrauen sei oft beschädigt, wenn man nebeneinander her lebt. „Manchmal – und das ist wirklich ein Alarmzeichen – ist es sogar schon gegenseitigem Misstrauen gewichen“, warnt Martina Lutz aus ihrer Erfahrung in der Beratungsstelle in Augsburg, die unter anderem Außenstellen in Aichach, Friedberg, Gersthofen und Schwabmünchen unterhält.

Martina Lutz ist Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Augsburg und Expertin für die Serie Lebensfragen. Foto: Martina Lutz

Nähe wieder herzustellen, sollte dann behutsam angegangen werden – und es könne gut sein, dies zunächst nicht über Worte zu tun. Leider jedoch sind Menschen oft Meister darin, mit Worten genau die verletzlichen Punkte des anderen zu treffen oder Schuld zuzuweisen. Formulierungen, wie „wenn dir deine Arbeit immer wichtiger ist als alles“ helfen nicht dabei, Nähe wiederaufzubauen.

