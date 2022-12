Wer im Kreis Augsburg Anspruch auf Wohngeld hat

Plus Im neuen Jahr haben deutlich mehr Menschen ein Anrecht auf Geld vom Staat. Ob auch Sie dazugehören könnten, erfahren Sie hier.

Finanzielle Hilfe für Rentner und Geringverdiener: Ab dem neuen Jahr gibt es mehr Wohngeld für mehr Menschen. Auch im Landkreis Augsburg steigt die Zahl der Berechtigten. Doch wer gehört genau dazu – und was muss man tun, um ans Wohngeld zu kommen? Hier die wichtigsten Tipps.