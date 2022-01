Landkreis Augsburg

17:55 Uhr

Wer im Landkreis Augsburg jetzt noch einen PCR-Test bekommt

"Erhöhtes Risiko", aber kein Grund für einen PCR-Test. Wer im Landkreis Augsburg diesen Hinweis in der Corona-App bekommt, soll laut den Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern in den meisten Fällen lieber einen Schnelltest machen lassen.

Plus Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg erreicht immer neue Höchststände, aber der Zugang zu PCR-Tests wird erschwert. Wann jetzt ein Schnelltest reichen muss.

Von Marco Keitel

Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Corona-Inzidenz im Augsburger Land im vierstelligen Bereich ankommt. Am Montag liegt sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) nur noch knapp darunter – und damit höher als je zuvor. Seit Beginn des Jahres hat der Wert sich mehr als verfünffacht. Aber während die Infektionszahlen in immer neue Höhen schnellen, sprechen sich die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder dafür aus, dass nicht mehr alle per Schnelltest positiv Getesteten einen PCR-Test bekommen, um Labore nicht zu überlasten. Hintergrund: Die aktuell dominante Omikron-Variante des Coronavirus ist zwar hochansteckend, aber für den Einzelnen weniger gefährlich als die Vorgänger. Was bedeuten die Beschlüsse für Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger, die in der Corona-App die rote Kachel mit einer Warnung angezeigt bekommen oder sogar selbst ein positives Schnelltestergebnis haben?

