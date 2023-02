Wer ist das schönste Mäschkerle im Augsburger Land?

Nach zwei Jahren Faschings-Ödnis geben die Närrinnen und Narren wieder Vollgas. Machen Sie mit bei unserer Fotoaktion: Wir suchen die schönsten Mäschkerle-Bilder.

Der Fasching nimmt Fahrt auf: Am Wochenende und in den folgenden Februar-Wochen finden viele närrische Veranstaltungen statt. Wir starten zur Faschingssaison eine Fotoaktion: Schicken Sie uns ein nettes Bild von Ihrer Verkleidung oder der Ihres Kindes. Für die schönsten Mäschkerle im Augsburger Land gibt es am Ende eine Belohnung.

Auch in diesem Fasching dürfte es viele kreative Kostüme geben. Deshalb sucht die AZ Augsburger Land die schönsten Fotos von Verkleidungen. Einige Fotos werden wir auf Sonderseiten in der Zeitung zeigen, aber auch online wird es eine Bildergalerie geben, die fortlaufend aktualisiert wird. Bewerbungen mit Foto vom Faschingskostüm und natürlich dessen Träger oder Trägerin können per E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de geschickt werden. Wichtig: Die Person auf dem Foto muss einer Veröffentlichung zustimmen. Am Ende können alle Leserinnen und Leser in einem Voting über das schönste Mäschkerle abstimmen. Unter allen Teilnehmenden werden drei Preise verlost. Wichtig: Bitte geben Sie den Namen des Fotografen an sowie die Angaben zum Bild, wie Name der Person sowie der Wohnort. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. Die Aufnahmen für unsere Mäschkerle-Aktion können bis zum Aschermittwoch eingeschickt werden.

In den nächsten Wochen steuert der Fasching seinem Höhepunkt zu. Foto: Fotolia (Symbolbild)

Die Kol-La in Gersthofen dürfte die größte Faschingsveranstaltung an diesem Wochenende sein, doch es gibt noch viele andere Angebote und Gelegenheiten, sich zu verkleiden. Hier ein paar Beispiele:

Allmannshofen: DJ Em-Traxx und die Kindergarde des Carneval Clubs Bäumenheim veranstalten am Sonntag um 14 bis 17 Uhr in der Kirchberghalle einen Kinderfasching.

DJ Em-Traxx und die Kindergarde des Carneval Clubs Bäumenheim veranstalten am Sonntag um 14 bis 17 Uhr in der Kirchberghalle einen Kinderfasching. Fischach : Am Sonntag ab 14 Uhr sind auf dem Kinderfaschingsball vom Musikverein Fischach alle Faschingsfreunde ins Pfarrheim Adolph Kolping eingeladen.

Am Sonntag ab 14 Uhr sind auf dem Kinderfaschingsball vom Musikverein alle Faschingsfreunde ins Pfarrheim eingeladen. Gessertshausen : Mit dem CCD Deubachia, dem CCD Kinderhofstaat und weiteren Garden können sich Faschingsfans am Sonntag ab 13.30 Uhr auf dem Kinderball in der Schwarzachhalle amüsieren.

Mit dem CCD Deubachia, dem CCD Kinderhofstaat und weiteren Garden können sich Faschingsfans am Sonntag ab 13.30 Uhr auf dem Kinderball in der Schwarzachhalle amüsieren. Horgau : In der Rothtalhalle beim Sportgelände in Horgau feiert am Sonntag ab 13.30 Uhr die SpVg Auerbach / Streitheim einen Kinderball.

In der Rothtalhalle beim Sportgelände in feiert am Sonntag ab 13.30 Uhr die / einen Kinderball. Langweid: Die Wasserwacht lädt am Samstag von 14.30 bis 17.30 Uhr zum Faschingsball in der Mehrzweckhalle.

Die Wasserwacht lädt am Samstag von 14.30 bis 17.30 Uhr zum Faschingsball in der Mehrzweckhalle. Neusäß : Der Kinderfasching der Narrneusia steht am Sonntag ab 14.30 Uhr in der Stadthalle auf der Bühne.

Der Kinderfasching der Narrneusia steht am Sonntag ab 14.30 Uhr in der Stadthalle auf der Bühne. Welden: Im Haus der Vereine lädt die Pfarrgemeinde Reutern am Sonntag um 14 Uhr zu einem geselligen Nachmittag ein.

Im Haus der Vereine lädt die Pfarrgemeinde Reutern am Sonntag um 14 Uhr zu einem geselligen Nachmittag ein. Zusmarshausen : Die Kindergarde der Zusamtaler Bettschoner und die Freiwillige Feuerwehr feiern am Samstag ab 14 Uhr in der Alten Schule den Fasching .

Damit Sie den Überblick über die zahlreichen Umzüge in der Region behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt. Hier finden Sie alle Termine, Orte und Zeiten – und hoffentlich auch Ihren Lieblings-Faschingsumzug.