Wer stellt das schönste Maiele im Landkreis Augsburg?

Bald schmücken sie wieder zahlreiche Grundstücke: Kleine Maibäumchen, die man seiner Liebsten oder seinem Liebsten stellt. Aber wo steht das schönste?

Nächste Woche schmücken sie wieder die Straßen und Grundstücke: Maiele mit bunten Kreppbändern und einem roten Herz, auf dem der Name der Liebsten oder des Liebsten zu lesen ist. Mancherorts sind die Bäume auch als Maiele bekannt und werden meist in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vor dem Haus oder der Wohnung des Partners oder der Partnerin postiert. Hinter der bayerischen Tradition steckt der Brauch, dass Verehrer so ihre Zuneigung zum Ausdruck bringen.

Mitmachen und gewinnen: Wir suchen das schönste Maiele im Landkreis

Interessant zu wissen: Schon im 13. Jahrhundert verschenkten junge Männer "Liebesmaien" an ihre Herzensdamen. Wiederum im 16. Jahrhundert brachten Soldaten diese den Bürgermeistern einer Stadt mit, um sie wohlwollend zu stimmen, damit sie sich dort einquartieren konnten.

Das Maiele als Liebesbeweis: Die Tradition hat sich bis heute gehalten. Deswegen möchte die Redaktion in diesem Jahr das schönsten Maibäumchen küren. Schicken Sie uns dafür bis Sonntag, 5. Mai, 12 Uhr, per E-Mail Ihr Foto an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de – Stichwort: Maiele.

Schreiben Sie uns bitte auch, wer auf dem Bild zu sehen ist sowie Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer und Wohnort) und den Vor- und Nachnamen des Fotografen. Senden Sie uns Fotos bitte im Hochformat mit dem Maiele zusammen mit ihrer Liebsten oder ihrem Liebsten. Eine Bildgröße von mindestens einem MB wäre wünschenswert. Ab Dienstag, 7. Mai, ist dann die Abstimmung für das schönste Maiele auf unserer Homepage möglich.

Unter den drei Siegerpärchen küren wir dann einen Gewinner. Dieser erhält für ein romantisches Essen mit seiner Liebsten von uns einen Gutschein, entweder vom Hotel Haunstetter Hof in Augsburg oder vom Hotel Posthalterei in Zusmarshausen.

Schicken Sie uns bis zum Sonntag, 5. Mai, die Fotos von Ihrem Maibaum

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine große Auswahl an Fotos mit den schönsten Bäumen und glücklichen Paaren darauf. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Votings wird von uns benachrichtigt. Selbstverständlich müssen alle Personen auf dem Bild einverstanden mit der Veröffentlichung sein. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/7772355. (sukl/AZ)